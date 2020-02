HEROJ PARTIZANA OTKRIO FORMULU ZA ODBRANU PENALA Nemanja Stevanović: Teram ih da šutiraju gde ja hoću!

U regularnom delu bilo je 1:1. Lokomotiva je povela u 30. minutu golom Edera, a četiri minuta kasnije izjednačio je Zoran Tošić lepim golom sa ivice kaznenog prostora.

Golove za Partizan iz penala postigli su Lazar Marković, Saša Zdjelar, Bojan Matić i odlučujući gol Filip Stevanović.

Golman crno-belih Nemanja Stevanović odbranio je penale Tugarevu i Ribusu. Precizni u ruskom timu bili su Žoao Mario i Eder.

Heroj crno-belih Nemanja Stevanović otkrio je tajnu svog uspeha:

- Jako teška utakmica, samo16 časova posle puta smo igrali sa ekipom koja je ucesnik Lige šampiona. Uspeli smo da nađemo voljni momenat i tokom 90 minuta budemo i bolji protivnik. Na kraju je doslo do penala, imao sam sreću da odbranim dva ,moji saigrači daju sva četiri i zasluženo pobeđujemo. Kod penala pokušavam da nateram igrače da šutnu gde ja želim, a ne gde bi oni želeli. Čekam ih do kraja i probam što eksplozivnije da se odrazim. Ima tu i po zaletu protivnika da možete dosta puta da pogodite, i naravno mirnoća do samog kraja je jako bitan faktor, rekao je Stevanović.

U drugom kolu u utorak Partizan će od 16 časova igrati protiv Rostova, dok će u poslednjoj utakmici 8. februara od 12 časova igrati protiv Spartaka iz Moskve.

Kurir sport

Kurir