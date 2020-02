DEKIJEV DŽOKER: Veljko Simić o ponudi Legije, klasiću Nemanji Maksimoviću i konkurenciji u vidu Željka Gavrića!

Izveštač Kurira iz Beleka - Aleksandar Radonić

Veljko Simić mogao bi da bude tajni adut Dejana Stankovića. Brzonogi krilni fudbaler Crvene zvezde ima veliku podršku novog trenera na pripremama u turskom letovalištu Belek.

Veljko Simić je za Kurir sumirao utiske sa svakodnevnih treninga i utakmica u Antalijskoj regiji, ali i objasnio zašto nije prešao u poljsku Legiju, te kako zašto nije napravio istu ili sličnu karijeru kao njegov klasić iz generacije 1995. Nemanja Maksimović, odnosno kako vidi dojučerašnjeg omladinca Željka Gavrića koji mu je direktna konkurencija za mesto u timu.

Radi se naporno u Beleku.

- Zadovoljan sam radom na pripremama. Ima dosta novih taktičkih zamisli novog trenera i verujem da će to izgledati baš dobro, onda kada to bude najpotrebnije. U završnoj smo fazi priprema. Umorni smo. Sve će biti kako treba u prvenstvu - sumira utiske Veljko Simić.

Rad novog trenera Dejana Stankovića je nešto novo za sve igrače.

- Radimo u svim linijama tima. Na presingu kada nemamo loptu, ali i onda kada imamo. To su neke novine na koje dosad nismo obraćali pažnju. Treba vremena da se sve to skocka, mada mislim da smo na dobrom putu.

Veljko Simić analizirao je proteklu polusezonu na ličnom planu.

- Prethodnih šest meseci nisam imao baš prostora za igru. Nadam se da će biti bolje. Uradiću sve što je do mene, pa, videćemo... Ostalo nije u mojim rukama.

Krilne pozicije u Zvezdi su se raščistile. Otišao je Milan Jevtović, trener ne računa na Žandera i Radživa Van la Paru.

- Klub je više radio u prelaznom roku na smanjenju igračkog kadra. To će pozitivno uticati na ostatak ekipe.

Veljko Simić pokušao je da poredi rad Dejana Stankovića i Vladana Milojevića.

- Svaki trener ima neki svoj stil. Tako je i kod Dejana, kod njega se krila na jednoj strani uvlače, na drugoj izvlače u širinu. Mislim da sve te njegove zamisli hvatamo prilično dobro. Meni lično, više odgovara.

Konkurent za mesto u startnih 11 Veljku Simiću je mladi Željko Gavrić. Ono što ih obojicu povezuje jeste što su Zvezdina deca ponikla u Omladinskoj školi.

- Željko je ostavio baš pozitivan utisak, kao i Veljko Nikolić. Drago mi je zbog njih dvojice, jer sam i ja bio Zvezdino dete. Prija mi kad ih vidim u prvom timu. Ništa nije pogrešno što klub želi da ih forsira. Igraće onaj koji zasluži, a konkurencija može da izvuče najbolje iz svih nas.

Ove zime Simić je bio blizu transfera. Poljska Legije nudila je 500.000, a Zvezda tražila okruglo 1.000.000 evra. Dogovor nije postignut.

- U svakom prelaznom roku, nama igračima su spakovani koferi. Mislim da je direktor Terzić to nekoliko puta i rekao. Postoji mogućnost odlaska, ali ja sam zadovoljan i srećan u Crvenoj zvezdi. Bilo je priča oko Legije. Ponuda je došla u klub, ali kako sam čuo, odbijena je.

Simić zna u kojoj zemlji bi voleo da nastavi karijeru.

- Voleo bih u neku ligu koja je više fokusirana na ofanzivce. Španija ili Nemačka!

Savet za mlade igrače prilikom odlaska u inostranstvo, s obzirom na lično iskustvo i ne baš sjajnu epizodu u Bazelu.

- Pa, rekao bih im da ne žure. Posebno sada, kada je Zvezda u boljoj situaciji, nego onda kada sam ja odlazio. Neka ovde stasaju, pa tek onda misle na inostranstvo. Što se mene tiče, nema šta da se kajem. Bilo pa prošlo. Davno je to iza mene. Bila je to greška, ishitrenost, ne obraćam previše pažnju na to.

Crvenu zvezdu su te 2013. godine napustili Veljko Simić i Nemanja Maksimović. Čini se da je Maksimović imao više sportske sreće, ali i bolji izbor klubova za afirmaciju.

- Što se Makse tiče, njemu ide odlično! Igra za Hetafe, u vrhunskoj ligi, član je reprezentacije. Verujem da je više nego zadovoljan, kao i svi mi koji smo mu drugovi. Što se mene tiče, ostvario sam ciljeve u dresu Crvene zvezde, u klubu u kojem sam odrastao. Tako da iskreno, ne bih ništa menjao.

Veljko Simić potencira da je sa Zvezdom ostvario dečački san.

- Mnogo znači uzeti trofej sa klubom u kojem si se formirao kao igrač! Teško je da to razumeju ljudi koji nisu ponikli u Crvenoj zvezdi. Specifičan je osećaj uzeti titulu, a onda i igrati Ligu šampiona sa Zvezdom. To je nešto što ostaje urezano za sva vremena u glavi i u srcu.

U slobodno vreme Veljko Simić je viđen kako igra golf na terenima hotela "Regnum".

- Samo zezanje. Cimer sam sa Rašom Pankovom. Nemam mnogo slobodnog vremena. Gledamo neke serije. Radujem se slobodnom danu i odlasku u Antaliju.

Na kraju Simić je otkrio šta radi kada se vrati kući posle napornih priprema.

- Prvo, ne treniram dva dana. Ništa - zaključilo je Zvezdino krilo.

