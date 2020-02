KURIR U BELEKU! Filip Stojković nema dilemu: Koji bre, Haland? Moj kum Mitar je bolji! (FOTO)

Izveštač Kurira iz Beleka - Aleksandar Radonić

Filip Stojković je iznenađujuće prošlog leta napustio Crvenu zvezdu i preselio se u bečki Rapid! Dotad standardni desni bek crveno-belih zajedno sa Vujadinom Savićem našao se na ledu u voljenom klubu, pa su obojica morali da napuste Marakanu. O tome, ali i o kumu Aleksandru Mitroviću, te kako se snalazi u Beču reporter Kurira pričao je sa popularnim Žuletom u Beleku.

Filip Stojković postao je član nekadašnje institucije austrijskog fudbala Rapida iz Beča. Sada je sa Austrijancima na pripremama u Beleku, tako da je iskoristio priliku da se vidi sa nekadašnjim saigračima i nekim ljudima iz Crvene zvezde, na utakmici protiv Celja.

foto: Kurir sport

Da li si se čuo sa kumom Aleksandrom Mitrovićem koji se posle povrede vratio golom na meču između Fulama i Hadersfilda?

- Na vezi smo skoro svaki dan. Čestitao sam mu na golu, opet je zdrav i to je najvažnije. Imao je problem sa zglobom, ali jak je, nosi on to kako treba - počeo je razgovor za Kurir Filip Stojković.

Mitar i Haland, Srbija i Norveška u kvalifikacijama za EP. Šta će biti?

- Moj kum Mitar je opasan igrač, jako bitan za našu reprezentaciju. Što se tiče Halanda, njega ne treba da komentarišem. Bukvalno razbija na terenu, ali ima Srbija dosta prednosti u odnosu na Norvešku. Nije Haland ceo tim. Daće Bog, proći ćemo mi to.

Niko se nije nadao tvom odlasku iz Crvene zvezde pred kraj prelaznog roka. Šta se to desilo?

- Sigurno da postoji žal... Odigrao sam samo dve utakmice u kvalifikacijama. Bilo je tu dosta problema, ali nije sada ni bitno. Svi ljudi u klubu su me ispratili kako treba, ali najdraži mi je bio ispraćaj u Novom Sadu, od strane navijača. To ću pamtiti dok sam živ. Bitno mi je šta oni misle o meni, a ne neki drugi.

Kako ti je u Rapidu?

- Super! Kad sam došao imao sam malih problema sa povredom. Odigramo sam deset utakmica posle toga. Standardan sam, a to je najvažnije. Ovde na pripremama u Turskoj ide dobro, što je najvažnije.

Kako su te prihvatili trener i saigrači?

- Ne mogu da se požalim. Sve je kako treba, počev od trenera Ditmara Kinbauera, pa do kapitena Štefana Švaba. Mislim da sam jedini koji je igrao Ligu šampiona u ekipi, mada ima dosta iskusnih fudbalera koji su igrali Ligu Evrope. Predstoji nam borba za izlazak u Evropu. To nam je primarni cilj.

Da li si pratio utakmice Crvene zvezda u Ligi šampiona?

- Gledao sam svaku utakmicu Crvene zvezde u Ligi šampiona! I one u prvenstvu, kada su mi obaveze dozvoljavale. Momcima želim svu sreću, da uzmu duplu krunu i da to proslavimo na leto.

foto: Starsport©

Rapid je najveći klub u Austriji, sa najvernijim navijačima, a već više od decenije ne može da se izbori sa Red bul Salcburgom i dođe do titule. Zašto?

- Ranije jeste bila kriza, ali poslednjih godina klub se diže, napreduju iz godine u godinu. Potajno gajimo nadu da bismo mogli do drugog mesta, jer ono vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Nadamo se Evropi svakako. Red bul Salcburg ulaže najviše novca, najdominantniji su u Austriji, dovode talentovane fudbalere iz celog sveta. Za korak su ispred svih. Igrali smo dva puta sa njima, nisu nas nadigrali. Ispali smo u kupu, a u prvenstvu igrali 2:2

U Beču ima dosta Srba. Jesi li osetio dobrodošlicu?

- Ima stvarno dosta naših ljudi u Austriji. Kad sam došao, mnogi od njih su mi nudili pomoć, da bih se što pre i što bolje navikao na novu sredinu. Hvala im svima, divan svet. Postoji i organizovana navijačka grupa "Delije Beč". Dali su mi i majicu sa njihovim znakom. Mnogo mi je draga. Stvarno se u Beču osećam kao kod kuće.

Rasula se ekipa "Gardista" iz Crvene zvezde. Jeste li u kontaktu?

- U Zvezdi su ostala još dvojica gardista - Gobelja i Bakula (Marko Gobeljić i Branko Jovičić op.a.) Čujemo se stalno, imamo našu grupu na "vats apu", na kojoj je veoma živo. (smeh) To druženje nikada neće prestati, mi to održavamo kako treba.

foto: Kurir sport

Sa kim se najviše družiš u Rapidu?

- Mali Dragoljub Savić je tu, bivši klinac iz Vojvodine. Odličan igrač. Tu je i Srbin iz Bosne Srđan Grahovac, duže je u klubu. Cimer sam sa Mateo Baraćom iz Hrvatske. Dejan Ljubičić je na pragu prelaska u Čikago. Ima dosta naših ljudi. Mene su i Austrijanci predvođeni kapitenom Švabom odlično prihvatili i to mi mnogo znači - objasnio je Filip Stojković.

(A. Radonić)

