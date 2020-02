TRESLA SE KAD GA JE UPOZNALA: Georgina ispričala čime ju je osvojio Kristijano Ronaldo (FOTO)

Portugalac je godinama tražio ljubav. Bilo je tu manekenki koje su prošle kroz njegov život, koju god bi videli na nekom časopisu, ona bi ubrzo završila u njegovom zagrljaju. Mnogi su mislili da je Irina Šajk ona prava, ali njihova veza je završila kao i prethodne. Svako je pokupio svoje stvari i krenuo drugim putem.

foto: Profimedia

Kristijano je svoj put napokon pronašao pre tri i po godine kada je ušao u radnju u Madridu, a na blagajni je radila ljubav njegovog života Georgina Rodrigez. Bila je to, ljubav na prvi pogled. Iskre su frcale na sve strane, onda je Portugalac napravio prvi potez, pozvao je da izađu. Georgina se tresla.

"Tresla sam se pred njim, a onda se pojavila iskra. Ja sam inače vrlo stidljiva i možda me to uznemirilo, čak i više pred osobom koja me je duboko dotakla samo jednim pogledom" - rekla je Georgina govoreći kako je upoznala verenika.

foto: Profimedia

Ronaldo je tada imao sina Kristijana juniora, a s Georginom je usvojio blizance Evu i Matea, a imaju i zajedničku ćerku Alanu Martinu.

"Način na koji me je Kristijano tretirao, voleo i brinuo se o meni, bacio je u zasenak sve ostalo. On je jedina osoba koja me može oduševiti tokom utakmice. Srećna sam kao partnerka najboljeg fudbalera svih vremena. Kada je on na terenu, kroz mene prođe mnoštvo emocija. On nema rivala" - rekla je Georgina.

foto: Profimedia

Naravno, njihov život zahteva mnogo požrtvovnosti i razumevanja. Kristijano je i dalje jedan od najboljih na svetu i svakodnevno mora izvršavati obaveze, a Georgina je ta koja više vremena provodi s decom.Oboje žele deci pružiti ljubav i odgoj kako bi prihvatili temeljne životne i društvene vrednosti.

"Naš život je zasnovan na predanosti i potpunom fokusu na sve što radimo. Vođenjem zdravog života imamo dubok osećaj sreće i dobrobiti. Želim da moja deca postanu protagonisti posebnog života. Kristijano i ja želimo im pružiti najbolji mogući odgoj i stvoriti snažnu porodicu. Učimo ih da budu razumni i da nikada ne izgube kontakt sa stvarnošću" - poručila je Ronaldova verenica.

