UŽIVO, VIDEO: Partizan - Rostov 0:2, Rusi duplirali vođstvo, crno-beli nisu stvorili NIJEDNU šansu

🔥 Павел Мамаев в стартовом составе ростовчан на сегодняшнюю игру. ⚽ Зоран Тошич пропустил вчерашнюю тренировку и сегодня остался в запасе у «Партизана» ⠀ 📺 Смотрите #ПартизанРостов в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru/parimatch2020 📱 Приложение «МАТЧ!»

A post shared by МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) on Feb 4, 2020 at 6:40am PST