PRESKAKAO LEŠEVE I ZARADIO OŽILJAK KOJI MU JE OBELEŽIO ŽIVOT: Bio je osuđen na PROPAST, a danas ga smatraju BOŽANSTVOM

Za Argentince kada se priča o najboljem fudbaleru postoje samo dva imena, Diejgo Maradona i Lionel Mesi, ali ako bi ih pitali koga najviše cene onda bi se među omiljenim igračima sigurno našao Karlos Tevez.

Životni put ovog temperamentnog fudbalera poklapa se sa latinskom izrekom "Preko trnja do zvezda" pa je razumljivo zašto je Tevez popularan kod "običnih" navijača, koji se mogu poistovetiti sa njim. Priča Teveza donekle podseća na pravu bajku.

foto: Profimedia

Tevezova životna priča usko je povezana sa siromaštvom i kriminalom, jer je on odrastao u jednom od najgorih kvartova velikoh Buenos Ajresa, Fuerte Apačeu. Do neba je zahvalan fudbalu sa kojim se izvukao iz naizgled neizlazne situacije.

"Da nije bilo fudbala, završio bih kao puno momaka iz moje četvrti, mrtav, u zatvoru ili ležeći na putu nadrogiran. Mislim da niko nije rođen kao lopov, ali sva ta nejednakost u Argentini dovodi do toga da mnogi klinci počnu da kradu. Život u siromaštvu je težak i lako može odvesti u potragu za lakim novcem", rekao je Tevez.

Karos Tevez rođen je 1984. godine u siromašnoj porodici koja je živela u naselju okovanom kriminalom.

foto: Profimedia

Karlitos, kako su ga zvali kao dečaka, pa i danas, imao je mučno detinjstvo. Zbog sitnog duga ubijen mu je otac kad je imao samo pet godina. Zavisio je od majke sa kojom se ubrzo sukobio, a koristio je i lekove koji mnogi danas smatraju čistom drogom. Ožiljak na licu po kojem je prepoznatljiv dobio je u jednom sukobu kada su ga polili ključalom vodom.

"Moji ožiljci su dokaz tog starog života", ističe Tevez.

"U detinjstvu me najviše bilo strah da me neko ne otme. U kvartu se pucalo, tukli su se, drogirali, često sam na putu do škole preskakao leševe. Silno sam želeo figurice od igrača, nikad ih nisam imao, igrao sam se s kamenčićima i maštao da su to figurice", prisetio se nesrećnog detinjstva Tevez.

Žene ga obožavaju Zanimljivo, Tevez nije samo popularan kod muških navijača. Anketa među argentinskim ženama pokazala je da čak 80 posto pripadnica lepšeg pola smatra Teveza najboljim fudbalerom. Lepota u ovom slučaju nije merilo. Ožiljak, koji mu se proteže od desnog uha do prsnog koša, daje pečat njegovom licu. Estetske hirurgije kategorički odbija. "To je bilo iskustvo koje me je obeležilo za ceo život. Nikad nisam želeo da odem kod plastičnog hirurga. Što se mene tiče, ili ću se ljudima svideti ovakav kakav sam, ili neću. Samo znam da se nikad neću menjati zbog nekog drugog", kazao je jednom popularni Karlito.

Počeo je da igra u klubu Ol bojs, a zatim je prešao u Boku juniors. Tokom sukoba ova dva kluba oko njega, promenio je prezime u devojačko prezime svoje majke. Sa Bokom juniors je osvojio Aperturu 2003, Kup Libertadores i Interkontinentalni kup iste godine, kao i Kup Sudamerikana 2004. godine.

Iz Boke juniors je prešao u Korintijans uz obeštećenje od 15 miliona evra, kao deo dogovora koji je brazilski klub postigao sa agencijom Medija sports investments, koja je polagala prava na Teveza. Njegov transfer je bio najveći u južnoameričkom fudbalu. Proglašen je za najboljeg igrača brazilskog prvenstva, što je bilo prvi put da nakon 1976. to priznanje pripadne stranom fudbaleru.

Vest Hem junajted je 31. avgusta 2006. objavio da je postigao dogovor sa agencijom Medija sports investments o dovođenju Teveza i Havijera Maskerana, uz obeštećenje od po 12 miliona funti za svakog od njih. Debitovao je 10. septembra 2006. na domaćem terenu protiv Aston Vile (1-1). U igru je tada ušao sa klupe u drugom poluvremenu. Prvi gol za Vest Hem je postigao na domaćem terenu 4. marta 2007. protiv Totenhema (3-4). U poslednjm kolu prvenstva, postigao je jedini gol za pobedu od 1-0 nad Mančester junajtedom, kojim je njegov klub izbegao ispadnje.

foto: Profimedia

Tokom letnjeg prelaznog roka 2007. godine, Tevez je želeo da napusti Vest Hem. Odbio je ponudu Intera jer je želeo da ostane u premijer ligi. Tavez je postigao dogovor sa Mančester junajtedom, ali je Vest Hem i dalje polagao prava na njega. Klubovi u sporu su tražili pomoć FIFE u razrešenju ovog slučaja. Međutim pre nego što je slučaj stigao do arbitražne komisije, Vest Hem junajted je postigao dogovor sa agencijom Medija sports investments, da pusti Teveza u Mančester junajted.

U Mančester junajted je prešao na dvogodišnju pozajmicu. Debitovao je 15. avgusta 2007. protiv Portsmuta (1-1), nakon što je uvršten u startnu postavu umesto povređenog Vejna Runija. Prvi gol je postigao 23. septembra 2007. na domaćem terenu protiv Čelsija (2-0).

Nakon isteka pozajmice, Mančester junajted je želeo da otkupi njegov ugovor. Postigli su dogovor sa njegovom agencijom, ali je Tevez nezadovoljan minutažom odbio da potpiše ponuđeni petogodišnji ugovor. Mediji su najavljivali njegov prelazak u Liverpul, ali je umesto njih Tevez izabrao Mančester siti. Time je postao prvi igrač koji je prešao iz jednog u drugi mančesterski klub nakon Terija Kuka 1999.

Prvi put je nastupio za Siti kada je protiv Blekbern roversa (2-0) ušao u igru sa klupe. Prvi put se u listu strelaca u novom klubu upisao 27. avgusta 2009. u Karling kupu protiv Kristal palasa (2-0).

U julu 2013. godine prelazi u italijanskog šampiona Juventus za oko 8 miliona evra. Zatim sledi povratak u Boku juniors gde su ga dočekali kao božanstvo, a onda je usledila ponuda koja se ne odbija - odlazak u kineski Šangaj.

foto: Profimedia

Argentinac je 29. decembra 2016. godine postao najplaćeniji fudbaler ikada. Šangaj Šenhua je Karlosu Tevezu ponudio ugovor po koje je zarađivo 37,5 miliona evra po sezoni! Odnosno, 3.125.000 mesečno, 721.000 nedeljno, 103.000 dnevno, 4.291 evro po satu, 72 evra po minutu ili 1,19 evra po sekundi.

Godine 2018. vraća se u Boku Juniors gde igra i danas.

Tevez je sa reprezentacijom Argentine učestvovao na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina. Na Olimpijskim igrama 2004. bio je deo tima koji je osvojio zlatnu medalju. Na tom takmičenju je postigao osam golova na šest mečeva, uključujući i pobedonosni gol u finalu. Za reprezentaciju je igrao na Svetskom prvenstvu 2006. i postigao je gol protiv Srbije i Crne gore (6-0) u grupnoju fazi. Učestvovao je i na Svetskom prvenstvu 2010. i bio strelac vodećeg gola protiv Meksika (3-1). Ipak, neostvarena želja mu je da sa selekcijom Gaučosa osvoji Mundijal.

