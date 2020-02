OTIŠAO IZ ZVEZDE, PA OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU: Goran Čaušić KONAČNO rešio misteriju tenka ispred Marakne!

Kao jedan od najznačajnih momenata u karijeri Čaušić je naveo meč sa Liverpulom.

– Slavio je ceo Beograd. Za grad, klub i mene lično je to bio jako bitan momenat. Vratio sam se u klub u kojem sam počeo karijeru, ali nisam ranije dobio šansu u prvom timu. I odmah sam zaigrao u Ligi šampiona. Počelo je remijem protiv Napolija, onda su došli porazi, grupa je bila teška, ali je došla i ta pobeda protiv Liverpula za pamćenje. Novak Đoković nam je došao u svlačionicu pre meča i poželeo nam sreću kao veliki navijač Crvene zvezde. On je lojalan navijač, retko kada propušta naše velike utakmice. Da li nam je doneo sreću? Naravno! Iako nismo baš očekivali da ćemo pobediti Liverpul. Samo smo želeli da izađemo na teren i damo sve od sebe. Na kraju je bilo 2:0 – ispričao je Čaušić.

Naravno, usledilo je pitanje vezano za premijer dvoje najbojih iz tog meča - Pavkova i Marina.

– Nisu dobili premije, svi smo dobili isto. Bili smo prezadovoljni zbog pobede. Iako nisam mogao maksimalno da uživam u njoj jer sam se povredio. Ipak, najvažnije je da smo u tom meču ispisali istoriju Crvene zvezde. To je bez sumnje najveća pobeda u mojoj karijeri. Pobedili smo verovatno najjači tim na svetu. Pogledajte ih ove sezone. Nisu izgubili meč u Premijer ligi, pobeđuju i u Ligi šampiona… Ipak, neću da kažem da su mi oni tim koji najviše cenim. Više mi se sviđaju Juventus i Barselona.

Ruse, koji su poznati po vojničkim osobinama, veoma je interesovao i tenk pored stadiona ‘Rajko Mitić’ i proslava ulaska u Ligu šampiona na oklopnom vozilu.

– To oklopno vozilo je bilo spremno još prošle sezone za proslavu titule u srpskoj Superligi, ali je sve krenulo naopako kada nas je Partizan pobedio u finalu Kupa Srbije… Ideja je realizovana tek kada je Zvezda kasnije opet ušla u Ligu šampiona. Tenk je postavljen ispred stadiona baš pred taj meč za ulazak u Ligu šampiona. To je delo grupe Severna armija. On je simbol grupe što je u mnogim vestima i objavljeno. Znate, Srbija je u prošlosti imala mnogo ratova protiv Hrvatske, Bosne… I onda su mediji sve to negativno predstavili. Ali navijači nisu imali ništa protiv. Generalno, mnogo gore stvari se dešavaju među navijačima u Srbiji. Kada igraju Zvezda i Partizan, sukobi navijača su stalna pojava. Ima mnogo pirotehnike, a dešavalo se i da neko izgubi život. Postoji istorijska tenzija između dva kluba. Ipak, čini mi se da je sada situacija mnogo bolja.

Interesantne reči Čaušić je rekao i o Ognjenu Ožegoviću, prošlogodišnjem napadaču Arsenala, budući da je kao dete Crvene zvezde igrao u Partizanu.

– Samo su dvojica ili trojica igrača to uradila da ja pamtim. U Partizanu je to aktuelni golman Vladimir Stojković. Ne razumem te poteze. Zvezdin navijač sam odmalena i biću ceo život. Mogu da obećam da je Partizan jedini klub za kojih nikada ne bih zaigrao – podvukao je Čaušić.

