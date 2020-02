USKLADILI SE SA OSTATKOM EVROPE: Premijerligaški klubovi izglasali promene letnjeg prelaznog roka (FOTO)

U poslednje dve sezone letnji prelazni rok u Engleskoj završavao se dan pre početka takmičenja u Premijer ligi. Od ovog leta, prelazni rok biće završen 1. septembra u popodnevnim satima.

Odluka je doneta na današnjem sastanku akcionara Premijer lige u Londonu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

foto: EPA/LYNNE CAMERON

Završetak letnjeg prelaznog roka prethodno je pomeren na početak avgusta, nakon što su se klubovi i treneri žalili da ne mogu normalno da rade na početku sezone jer je tržište i dalje otvoreno i igrači mogu da napuštaju klubove. Tada su se nadali da će i ostale velike evropske lige napraviti promene.

Međutim, to se nije dogodilo i brojni klubovi su se našli u nezgodnoj situaciji znajući da su njihovi igrači traženi širom Evrope, ali da, ako odluče da ih prodaju, za njih ne mogu da dovedu zamene.

foto: AP

Trener Liverpula Jirgen Klop rekao je u septembru da bi letnji prelazni rok u Premijer ligi trebalo da bude u skladu sa ostatkom Evrope.

"Nije me briga kada se završava, ali to mora biti u isto vreme. Pričaju o njegovom zatvaranju pre početka sezone. Dobra ideja, ali to radimo samo u Engleskoj. To nema nikakvog smisla. To je bila dobra ideja, ali to nije išlo", rekao je tada Klop.

(Beta)

Kurir