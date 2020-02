BANE IVANOVIĆ: Srbija zaslužuje da igra na EVRU 2020

"Drži me i dalje ambicija da se takmičim i dobijam utakmice, a to je najvažnije. Uvek sam govorio da u fudbalu godine nisu bitne (Ivanović ih ima 36, prim.aut.), važan je rezultat i takmičenje. I dalje sam mentalno i fizički u top formi i motivisan sam. Zadovoljan sam, imam bitnu ulogu u klubu koji je na pragu šampionske titule i moja uloga je bitnija od toga što sam kapiten i primer drugima. Ali moram da ostane koncentrisan i da zahtevam više" - rekao je Ivanović u intervjuu za "Marku."

Špance je interesovalo mišljenje sadašnjeg kapitena Zenita o bivšim saigračima iz Čelsija Edenu Azaru i Frenku Lampardu i novim njihovim ulogama, Belgijanca u Realu i dugogodišnjeg kapitena na klupi Plavaca.

"Azar trenutno kuburi sa fizičkom spremom. Nekoliko puta se povređivao, ali svi znaju da je jedan od najboljih na svetu i dokazaće to. Želim mu mnogo uspeha i imao sam sreću da nisam igrao mnogo protiv njega. On je zaista noćna mora za odbrane. Sa druge strane Lampard radi odličan posao. On je pravi čovek na pravom mestu i predodređen je na uspeh u svakom poslu."

Njegova priča kako se probijao u Čelsiju veoma je poučna za mlade igrače, a on sam je apostrofirao dva čoveka.

"Kada sam došao tim je već bio formiran. Bio je to težak period. Skolari mi je posle davao minute, a Gus Hidink veliku priliku. Ipak, najbolje momente imao sam kod Anćelotija, kod koga sam stekao veliko samopouzdanje. Značajna je bila podrška Romana Abramoviča, koji je bio sjajan prema meni kada sam stigao. On je promenio fudbal, postao prvi veliki strani investitor i pokazao da je to održiva ideja."

Dotakao se i predstojećeg baraža Srbije u pohodu na EVRO 2020.

"Srbija će prvi put igrati baraž posle dugo vremena. To je teška utakmica, različita vrsta pritiska, ali i velika prilika za tim da zaigra na EVRO. Srbija zaslužuje da igra na EVRU."

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir