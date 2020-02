OPREZAN! DRAGAN DŽAJIĆ POSLE ČUKARIČKOG: Deki je izdržao pritisak!

Dragan Džajić gledao je uživo pobedu Crvene zvezde nad Čukaričkim (2:0) i poručio da još bolje izdanje prvaka države očekuje u subotu, kad na stadion „Rajko Mitić“ dolazi Vojvodina.

Počasni predsednik Crvene zvezde nije čovek koji olako deli komplimente, ali je zadovoljan kako izgleda nova Zvezda sa trojicom mladih igrača u startnih 11 i Dejanom Stankovićem na klupi.

- Utakmica na Banovom brdu bila je za Crvenu zvezdu psihološki mnogo teška. Evo iz kog razloga. Čukarički je mnogo dobar tim, koji u srpskom fudbalu može da pobedi svakoga, uz to bio je i debi Dejana Stankovića. Deki je s velikom odgovornošću i svim onim što prati početak njegove trenerske karijere bio pod velikim pritiskom i pod lupom. I sve se završilo kako treba. To je jedna strana - rekao je Dragan Džajić za Kurir, a potom dodao:

- Drugo, igrala su tri mlada igrača. Petrović nosi Zvezdin dres već šest meseci, a Gavrić i Nikolić su debitanti. Njih dvojica su položili ispit. Pobedilo se, to je najvažnije. Psihološki to mnogo znači iza njih, za novog trenera, a najviše za klub. Ali, podsećam, to je bila samo prva utakmica. Zvezdin dres traži potvrđivanje i još bolje partije na svakom narednom meču. Ne trpi prosečnost.

Pune tribine Protiv Vojvodine još više navijača Među Zvezdinim navijačima ponovo je u modi parola „mobilizacija zvezdaša“ pa pred meč s Vojvodinom treba očekivati dosta publike. - Naši navijači razvili su transparent protiv Čukaričkog i pozvali sve zvezdaše na utakmicu u subotu. Ta grupa koja stalno dolazi volela bi da bude još više navijača. Volim da vidim pune tribine, dobru atmosferu, zvezdašku. Kad ih ima više, Zvezda ima obavezu da igra bolje, kvalitetnije, požrtvovanije... Nadam se da će biti više publike - zaključio je Dragan Džajić.

