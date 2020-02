ĐORĐE PETROVIĆ PRED DERBI SA RADNIČKIM: Izvukli smo pouke iz meča sa Zvezdom, svaki bod nam je bitan!

- Loše smo otvorili utakmicu protiv Crvene zvezde, nismo imali ni sreće kod prvog gola. Desio se splet zaista nesrećnih okolnosti kod nas, na kraju ni Veljko Nikolić nije najbolje šutirao, sigurno bih odbranio taj udarac, ali lopta je u vrh kopačke pogodila Ćirkovića, promenila pravac i ušla u gol. Kod drugog pogotka, možda sam mogao da branim, možda i nisam, ali je činjenica da je Petrović postigao evrogol. Potonuli smo posle toga, nismo adekvatno odgovorili do starta drugog poluvremena. Tada je bilo nešto bolje, ali Crvena zvezda je „umrtvila“ igru i kako je vreme odmicalo, kako se susret bližio kraju, sve je išlo u njihovu korist – istakao je Đorđe Petrović, golman Čukaričkog.

Petrović je odbranio udarac sa bele tačke El Fardu Mohameda Bena, bila je to svetla tačka u porazu Brđana od Crvene zvezde.

- Pričao sam tokom nedelje sa trenerom golmana Oliverom Kovačevićem i kolegom na golu Nemanjom Belićem, šta i kako ako bude jedanaesterca za Zvezdu. Za Bena su mi kazači da „šeta“ golmana do poslednjeg trenutka, znao sam to, probao sam da ga dekoncentrišem. Kad je podigao glavu „cimnuo“ sam u desno, šutnuo je u moju levu stranu, bacio sam se i odbranio. Tri jedanaesterca ove sezone rivali protiv nas nisu iskoristili, pre Crvene zvezde dogodilo se to u mečevima protiv TSC-a i Proletera. Zanimljvo, sva tri smo izgubili – podsetio je Petrović.

Sledi još jedan derbi kola, protiv kandidata za plasman u Evropu, niškog Radničkog na „Čairu“.

- Analizirali smo utakmicu protiv Crvene zvezde, izvukli smo pouke, videli gde smo grešili. Sad je najbitniji meč protiv Radničkog, želimo da pokažemo da smo protiv šampioan samo imali loš dan. Naš cilj je da osvojimo tri boda u Nišu, ali znamo protiv koga igramo. Radnički ima iskusnu ekipu, sa nekoliko sjajnih, mladih igrača. Doveli su i dosta novih igrača, uz to smatram da su domaćinska ekipa i da odlično igraju pre svega na svom terenu. Analiziraćemo ih, dobro se pripremiti, očekujem kvalitetan meč na „Čairu“.

Borba za plasman u Evropu biće žestoka ove sezone, sa više pretendenata na te pozicije u odnosu na neke prethodne šampionate.

- Upravo tako, uz to imamo baš težak raspored, ali nije drugačije ni sa ostalim timovima. Smatram da će period do plej-ofa biti ključan u krajnjem rangiranju, a nama je svaki bod bitan, posebno zbog činjenice da ove sezone neće biti podele. Još uvek imamo tu privilegiju da gledamo samo sebe, ali imali smo i sreće da TSC i Radnički protiv svojih rivala odigraju nerešeno, da Voždovac izgubi, kad mi već nismo uradili ništa protiv Crvene zvezde. Ali, svi smo blizu na tabeli, mnogo toga može da se promeni za samo jedno kolo. Svesni smo koliko eventualni trijumf u Nišu može da nam donese – zaključio je Đorđe Petrović, golman Čukaričkog i mlade reprezentacije Srbije.

Kurir sport

Kurir