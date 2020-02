PRŠTAĆE NA ENFILDU: U Liverpulu ogorčeni ponašanjem igrača Atletika!

Nakon meča fudbaleri i stručni štab Liverpula bili su vidno nezadovoljni ponašanjem fudbalera Atletiko Madrida.

Levi bek ekipe Endi Robertson bio je oštar u osudi.

"Dali smo im idealan početak da mogu da krenu da se valjaju. Slavili su kao da su već prošli dalje. Aut pre kornera posle kojeg je Atletiko došao do gola je trebalo da bude naš, tako da su sudije napravile grešku", naveo je Robertson.

Mnogi su bili iznenađeni kada je Jirgen Klop u poluvremenu ostavio Manea u svlačionici.

"U ovakvim mečevima potreban vam je čvrst sudija. Mnogo toga se desilo, njima su često tri igrača bila na travi kako bi došla do daha. Ciljano su napadali Manea, to je bilo jasno. On je odigrao dobro poluvreme, ali oni su pokušavali da mu 'nameste' drugi žuti karton, zato sam ga zamenio", naveo je Klop.

Sporna situacija desila se tokom prvog poluvremena, kada je u duel sa pomenutim Maneom ušao hrvatski defanzivac Šime Vršaljko.

Vršaljko je tada, u kaznenom prostoru svoje ekipe, imao kontakt sa Senegalcem koji je pao, ali je sudija Simon Marčinjak ostao "nem", što je izazvalo burne reakcije iz tabora engleskog tima.

Revanš meč se igra 11. marta na Enfildu.

