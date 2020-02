EH, KADA BISMO BAR IMALI ONO ŠTO IMAJU HRVATI: Priznanje Mladena Krstajića odjeknulo regionom!

Krstajić je smenjen posle ubedljivog poraza u Ukrajini, a u javnosti se nakon toga baš i nije pojavljivao, ipak bio je u Banja Luci povodom manifestacije ''Dani fudbala Republike Srpske'' gde je dao intervju za ''Sportski žurnal'' uz zanimljivu opasku:

– Apolitičan sam čovek, politika me ne interesuje, ali sam uvek poštovao prvog čoveka države. Pa ko ga je izabrao? Mi! Situacija u našem društvu je čudna. Kod nas sve sve koristi u svrhu politike. Čim je nešto loše u fudbalu, daj da napadnemo Fudbalski savez Srbije. Košarkaši izgube jedan meč, ne osvoje medalju, odmah ne valja ni legendarni Saša Đorđević. Imamo najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića, a onda ga kudimo i omalovažavamo nakon jednog poraza. Idemo iz krajnosti u krajnost i to nije nikako dobro. Porazi se dešavaju u sportu, a sve gledamo tragično i negativno. Nažalost, nemamo jedinstvo i to mi smeta. Evo pogledajte Hrvate i kakvu su patriotsku podršku imali njihovi rukometaši. Srbi to nemaju – istakao je Krstajić

