DEČAK (10) POSLAO PISMO JIRGENU KLOPU I ZAMOLIO GA DA IZGUBI MEČ: Trener Liverpula mu ŠMEKERSKI odgovorio (FOTO)

Dečak, koji je vaterni navijač Mančester junajteda, napisao je pismo treneru Redsa u kojem ga je zamolio da počne da gubi mečeve.

"Liverpul ostvaruje previše pobeda. Ako pobedite u još devet mečeva imaćete najdužu seriju nepobedivosti u enegleskom fudbalu. S obzirom na to da sam navijač Junajteda, to me čini tužnim. Molim vas izgubite sledeći meč. Samo treba da dozvolite vašem protivniku da da gol. Nadam se da sam vas ubedio da ne osvojite ligi ili makar da ne pobeđujete više", poručio je Darah Kurli (10).

Dečakov otac ostao je zatečen kada je među njegovim stvarima pronašao Klopov odgovor.

"Moja žena je bila šokirana kada je videla pismo na Darahovo ime. Pitala ga je ko bi to njemu mogao da piše pismo, ali je on rekao "oh, pa to je Jirgen Klop". I bio je Jirgen Klop!", otkrio je otac.

Jürgen Klopp received a letter from this 10-year-old Manchester United fan asking them to stop winning games. Here's how the Liverpool manager responded 👏🤣 pic.twitter.com/nJxSGzuYpr — FourFourTweet (@FourFourTweet) February 20, 2020

Sadržina pisma završila je ubrzo na društvenim mrežama.

"Nažalost, ovog puta ne mogu da uvažim tvoj zahtev, makar ne svojevoljno. Koliko god ti želeo da Liverpul izgubi, moj posao je da uradim sve da pomogne Liverpulu da pobeđuje, jer postoje milioni ljudi širom sveta koji to žele da se desi. Ne želim da ih razočaram. Na tvoju sreću, gubili smo mečeve u prošlosti i gubićemo ih u budućnosti jer to je fudbal. Problem je kada imaš 10 godina, uvek misliš da će stvari uvek ostati onakve kakve su sada, ali sa moje 52 godine mogu da kažem da to sigurno nije slučaj. Nadam se da ako budemo imali dovoljno sreće da pobedimo u još mnogo utakmica i možda osvojimo neke trofeje, da nećeš biti previše razočaran, jer iako su naši klubovi veliki rivali, takođe delimo veliko poštovanje jedni za druge. Za mene, to je fudbal. Čuvaj se i srećno", napisao je Jirgen Klop, a preneli ostvrski mediji.

Liverpul je trenutno prvi u Premijer ligi sa 76 bodova, čak 22 više od Mančester Sitija.

