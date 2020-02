PARTIZAN GOSTUJE U BAČKOJ TOPOLI Milošević: Da utakmice u Super ligi igramo kao da su evropske

"Ulazimo u period u kojem ćemo imati utakmice na svaka tri dana. Malo će biti nezgodno, ali trudili smo se ovih dana da osvežimo ekipu obzirom da smo izašli iz priprema... Ove nedelje nas čekaju tri utakmice, zaključno s derbijem tako da neće biti lako uopšte", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana gostuju sutra ekipi TSC-a u utakmici 22. kola Super lige Srbije. TSC sa 37 bodova na svom kontu trenutno zauzima peto mesto na tabeli, dok je Partizan drugi sa 47 osvojenih bodova.

Novi superligaš je u prvom delu sezone "otkinuo" dva boda Partizanu na gostovanju u Humskoj, tako da i sada treba očekivati zanimljiv meč.

"Imali smo tešku utakmicu u Beogradu. To je ekipa koja je došla iz druge lige, ali je odmah pokazala da ima kvalitet, to je ekipa koja dugo igra zajedno što nije specifično za srpski fudbal i to je dodatni kvalitet koji imaju pored individualnog koji takodje poseduju", rekao je Milošević.

foto: Beta/Branislav Božić

"Čeka nas teška utakmica i generalno ovaj mini ciklus koji će biti jako zahtevan pogotovo što je na početku polusezone", rekao je Milošević i dodao da su svi igrači spremni za sutrašnji meč osim Lutovca.

Na konstataciju novinara da je u odnosu na prvu utakmicu sa TSC-om sada bolji momenat za Partizan, Milošević je kazao: "Teoretski, da".

"Igrajući evropske utakmice smo dosta energije trošili i imali smo problema u našoj ligi posle Evrope. Ja sam se trudio da u ovom pripremnom periodu probam da ih nateram da razmišljaju onako kako ja razmišljam, a to je da ove utakmice igramo kao evropske, da shvatamo te rivale kao da su evropski. Sa te strane očekujem odredjeni pomak kada je u pitanju i energija, tka, odnos, disciplina...", rekao je Milošević.

Upitan da li im onda govori i da nema opravdanja za slabije igre, Milošević je kazao: "Ne bih koristio takve reči. Ja sam trener i moram da vodim računa da ne dodajem dodatni pritisak na već postojeći pritisak".

foto: Starsport

"Svesni su oni da je svaka utakmica bitna i da ćemo sada imati manje opravdanja. Toliko svesti imaju, ali već se dobro poznajemo, u martu će biti godinu dana, to nije mali period", naveo je Milošević.

Novinare je zanimalo i da li će sada Partizanu, ali i ostalim klubovima, biti lakše protiv TSC-a jer ih bolje poznaje nego jesenas.

"Ne znam da li će biti lakše. Sad cela Srbija zna da je to ekipa koja je pokazala zavidan kvalitet, ima takmičarski mentalitet, ima kontinuitet što je jako teško uraditi u Srbiji, ali imaju i individualni kvalitet što se takodje retko dešava i govori u prilog tome da moj kolega Sabo radi dobar posao, napravio je kolektiv koji diše kao jedan", rekao je Milošević.

"Oni su u borbi za Evropu. Pomak je očigledan i to sigurno ne može da bude sticaj okolnosti već plod dugoročnog rada", dodao je trener Partizana.

Partizan je u prethodnom kolu, protiv Radnika, sva tri gola postigao iz prekida.

foto: Kurir/Dejan Ignjatović

"Da l' smo ispucali bonus? Dali smo dva... Nadam se da će me demantovati moji igrači. Prekidi mogu mnogo toga da donesu, kao što mogu da i odnesu. Jako su bitan segment moderne igre. Nadam se da ćemo nastaviti, ne mislim samo na direktne udarce na gol, nego uopšte na prekide", rekao je Milošević.

Upitan da li se plaši da Sadik ne dobije osmi žuti karton i da ne zbog toga ne igra na "večitom" derbiju, Milošević je kazao: "Vodimo računa i o tome".

"Neću pribegavati Murinjovom receptu, nema potrebe. Sadik će suta da igra, tražiću da igra maksimalno, a protiv Proletera neće sigurno igrati", rekao je Milošević.

Milošević je iskoristio priliku i da košarkašima Partizana čestita osvajanje trofeja na Kupu Radivoja Koraća. "Partizan se vraća na visine na kojima smo navikli da bude i jako mi je drago ga vidim tamo gde mu je mesto", rekao je Milošević.

(Beta)

Kurir