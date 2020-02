FUDBALER CRVENO-BELIH SVE OTKRIO PORTUGALCIMA: Evo šta je Tomane izjavio o Zvezdi, Delijama, Srbiji i našem mentalitetu

Tomane je pričao, između ostalog, o srpskom fudbalu, ovdašnjem mentalitetu i političkoj situaciji, Crvenoj zvezdi, njenim navijačima...

Upitan šta mu najviše smeta u srpskom fudbalu, napadač crveno-belih je odgovorio:

"Nema agresivnosti kao kod nas. Takođe, nije mi jasno kako ne mogu da naprave makar konkurentnu reprezentaciju da se takmiči na velikim takmičenjima, a imaju toliko dobrih igrača. Nemaju nikakve rezultate jer im je takav mentalitet. Stalno bi nešto da menjaju. Izgube jednu utakmicu i odmah menjaju trenera. Nestabilni su. Naprimer, mi smo imali 11 bodova prednosti, igrali Ligu šampiona, prošli smo dalje u kupu i promenili smo trenera. Teško za razumeti".

I Tomane je opčinjen "Delijama", a Zvezdu je uporedio sa Benfikom.

"Poznati su po atmosferi koju naprave, pogtovo na derbijima protiv Partizana koji su frenetični. Oni su navijači koji zaista vole fudbal i mnogo ga prate. Odlični su, uvek su uz tim i to se videlo u Ligi šampiona. Zvezda je veliki klub koji mogu da uporedim sa Benfikom što se tiče broja navijača. Ima milione pristalica. Klub ima veliku istoriju, već je bio prvak Evrope, ali mislim da i navijači moraju malo da promene mentalitet. Fudbal nije više ono što je bio pre 30 ili 40 godina. Crvena zvezda više nije veliki ‘igrač’ u evropskim okvirima kao što je bila kada se borila sa Milanom i ostalima", kaže Tomane i nastavlja:

"Sada je drugačije, jer je i Srbija zemlja sa poteškoćama. Zvezda mora da napreduje na mnogim poljima da bi opet bila konkurentna sa najvećima. Ali navijači su uvek tu da podržavaju tim i stvaraju pritisak velikog kluba kao što je u Portu, Benfiki i Sportingu. Kada se ne pobeđuje, onda idu zvižduci. Srećom po nas, mi smo uglavnom pobeđivali i nije ih bilo. Ali kada smo izgubili od Partizana, bilo je teško. Ljudi u Srbiji baš ne vole da njihov tim izgubi derbi. Kao u Portugaliji kada igraju Vitorija i Braga. Ako pobediš derbi, završio si sezonu".

Portugalac priznaje da je imao predrasude o Srbiji pre dolaska u Zvezdu.

"Kada sam došao u Srbiju imao sam predrasudu da je to, iz nekih razloga, opasna zemlja. Ali, uopšte nije tako. Štaviše, sigurna je, na utakmicama je dosta policije i što se tiče bezbednosti, bolja je od Portugalije. Apsolutno sam siguran da si bezbedniji u Srbiji nego kod nas. Uopšte nije zemlja kakvom je predstavljaju u Portugaliji i ostatku Evrope. Imao sam lošu predrasudu i zaista ne mogu ništa loše da kažem o Srbiji".

Na pitanje šta razlikuje Srbiju od Portugalije, Tomane je rekao:

Mentalitet. U Portugaliji imamo mentalitet da stalno učimo. Tako smo kao mala zemlja postali fudbalska sila koja je mnogo toga osvojila i stvorila mnoge velike igrače. U Srbiji nisu otvoreni da uče od uspešnih ljudi iz inostranstva. Pogotovo što se tiče fudbala. Zato im je reprezentacija neuspešna. Imaju kvalitet, ali su promenili deset trenera u poslednjih nekoliko godina. Što se života tiče, živi se lepo. Beograd je divan i živahan grad. Ali što se tiče fudbala, trebalo bi da vide kako rade neke uspešnije zemlje i da to primene u svom prvenstvu. U suprotnom, neće mnogo napredovati".

foto: Starsport©

Tomane se dotakao i problema koje ima u Zvezdi.

"Ima neprofesionalizma i u Portugaliji, ali ga više ima u inostranstvu. I u Crvenoj zvezdi prolazim kroz te probleme. Kada se promeni trener, sve se menja. Imate trenere koji računaju na vas i imate trenere koji imaju fiksne ideje i ne računaju na vas ma šta vi uradili“.

Osvrnuo se i na situaciju koju je Zvezdina ekipa imala prilikom odlaska na KiM, kada nije puštena da igra Kup utakmicu.

"Svi su već znali da nas neće pustiti da uđemo, ali smo otišli. To je više pitanje politike nego sporta, a Zvezda je klub koji je kao neka vrsta zastave Srbije. Otišli smo dole da pokažemo da oni neće da nas puste i da se vidi kako stvari ne funkcionišu na Kosovu. Više je to bila politika i nije bilo nikakve opasnosti kojoj su igrači Zvezde bili izloženi, niti je klub hteo da nas dovodi u takvu situaciju. Došli smo na granicu, direktor je pričao sa policijom, mi smo izašli iz autobusa da se fotografišemo i to je bilo to. Srbi smatraju Kosovo svojim, jer su ih Evropljani naterali da ga napuste. Čak i u evropskim takmičenjima ističu nezadovoljstvo prema UEFA i nazivaju ih mafijom zbog toga. Nikako ne vole da se poteže ta tema”.

Tomane se prisetio i penala promašenog protiv Olimpijakosa u Pireju u poslednjem kolu Lige šampiona.

"Loše. Pogotovo što sam u Tondeli pucao penale i nisam promašivao. Uostalom, ja nisam izvođač penala u Zvezdi i nije trebalo da šutiram. Mađutim, kapiten koji šutira penale nije želeo da šutira i ja sam preuzeo odgovornost. Opet bih to uradio bez bilo kakvih problema. Loše sam šutirao i žao mi je što nisam bio spreman za taj penal. Nikada nije lepo promašiti, pogotovo u Ligi šampiona", zaključio je Tomane.

