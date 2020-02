PROLETER TRENUTNO NAJVAŽNIJI ZA PARTIZAN: Evo zašto je naredni meč toliko bitan za Savu Miloševića

"Još jedna utakmica u ovom mini ciklusu. Posle negativnog rezultata na poslednjoj utakmici jako bitna za nas, i zbog bodova i zbog dobrog uvoda u derbi koji jeste naša najbitnija utakmica u ovom delu sezone", rekao je Milošević novinarima u Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana dočekuju od 18.00 ekipu Proletera u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Milošević je najavio da će biti dosta izmena u sastavu u odnosu na meč protiv TSC-a.

"Suma, Sadik i Urošević sutra ne igraju jer su na karton od suspenzije. To mogu u ovom momentu da kažem. Da li će biti još promena, ne bih spekulisao", rekao je Milošević i dodao će se Asano sutra vratiti u tim.

On je istakao da te promene neće uticati na način igre njegovog tima i dodao da ga raduje što će crno-beli igrati na svom stadionu.

"Raduje me što ćemo moći da igramo igru koju smo forsirali otkako sam ja ovde, a bili smo prisiljeni da menjamo i opredeljenje i način igre na ovoj poslednjoj utakmici zbog terena i uslova koji smo imali tamo", rekao je Milošević.

Upitan da li se plaši da je, po Partizan, negativan rezultat protiv TSC-a uticao na ekipu na polju samopouzdanja, Milošević je rekao: "Negativan rezultat uvek negativno utiče, to je nemoguće izbeći".

"Ali, mislim da neće dugoročno uticati. Prosto, teren na kojem smo igrali je zahtevao neke druge stvari, anulirao je sve one prednosti koje mi imamo kao ekipa i do kojim smo došli u prethodnih 11 meseci. Kada se desi takva utakmica, kada praktično sve ono na čemu ste radili, a očekujete da vam to bude prednost, bude anulirana, onda je svaka utakmica lutrija. Vraćamo se na naš teren i moći ćemo, ako ništa drugo, da igramo ono što smo trenirali i vežbali", rekao je Milošević.

On je naveo da je ekipa probala da se adaptira na teren u Senti.

"Zalaganje, trka, voljni momenat je bio na dobrom nivou. Ne vidim tu neki veliki problem. Znali smo i da pobedimo utakmice, a da budem mnogo negativniji u svojim izjavama... Evo, i ova prva utakmica protiv Radnika mislim da je bila lošija, a to smo na kraju dobili. Ljudi se najviše na to kakav je bio rezultat, ali ne vidim veliki problem suštinski u ekipi zato što nismo pobedili TSC", rekao je Milošević.

Na konstataciju novinara da pojedini igrači Partizana nisu bili zadovoljni ni stanjem terena u Humskoj nakon utakmice protiv Radnika, Milošević je rekao:

"Ja sam razgovarao sa ljudima u klubu... Da, nismo bili zadovoljni stanjem terena, kao što nismo zadovoljni ni sa ova dva terena na kojima treniramo u Teleoptiku. Mislim da smo to mogli bolje da odradimo. Ali, to su već interne stvari kluba..."

Govoreći o Proleteru, Milošević je prvo podsetio na utakmicu iz prvog dela sezone.

"Ni tada nije bilo lako. Prvo poluvreme je završeno 0:0, imali smo sreće da na vreme postignemo gol na početku drugog poluvremena i da nam to otvori utakmicu. Napredovali su od tada kao ekipa, ima tu i par igrača oko kojih se sve vrti i sigurno da neće biti lako", rekao je Milošević.

"Za nas nijedna utakmica neće biti laka, niti je bila laka i moramo tako da se ophodimo prema svakom rivalu. Sutra pogotovu, jer je poslednji rezultat iz prvenstva negativan i ova utakmica sama po sebi se nameće kao bitnija nego obično, i još dolazi pred derbi", dodao je on.

Posle remija sa TSC-om u uvodnom prolećnom kolu, Partizan danas (18.00) čeka novosadski Proleter i ima imperativ pobede kako bi u dobrom raspoloženju dočekao derbi. Kvota na duplu pobedu (pobeda i u prvom i u drugom poluvremenu. gledajući ih kao odvojene celine) crno-belih je 1,72. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Partizan - Proleter.

(Beta)

POGLEDJATE BONUS VIDEO:

Kurir