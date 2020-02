ALEKSANDAR JANKOVIĆ O PREDSTOJEĆEM VEČITOM DERBIJU: Zvezda je u velikoj prednosti, ali Partizan ima svoje adute KURIR TV

Prednosti Crvene zvezde i Partizana u meču koji se u nedelju od 18 časova igra na stadionu "Rajko Mitić" analizirao je vrhunski stručnjak, profesor Aleksandar Janković koji predaje Teoriju i praksu fudbala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Kakav nas derbi očekuje?

"Svaki derbi je interesantan, svaki derbi je priča za sebe. Mislim da smo sada u situaciji kada svi pokazatelji govore u prilog da je Crvena zvezda u velikoj prednosti u odnosu na Partizan. Ne samo ono što tabela pokazuje i ta bodovna razlika, već i nova energija koju je Dejan Stanković doneo i koju smo videli u prethodne tri utakmice. Mislim da to sve što govori u prilog da je Crvena zvezda u velikoj prednosti. Međutim, Savo Milošević je godinu dana šef stručnog štaba Partizana, što je za naše uslove već određeni kontinuitet, i on pokazuje određenu veštinu vođenja grupe koja se karakteriše izuzetnim pojedincima koji u utakmici kakav je derbi mogu da naprave određeni kvalitet i anuliraju sve prednosti Zvezde."

Šta je novo što je Dejan Stanković uneo u igru Crvene zvezde u odnosu na Vladana Milojevića?

"Ono što vidimo jeste da je Dejan posle 20 godina života u Italiji jedan ozbiljan italijanski trenerski đak, u smislu shvatanja, pristupa, organizacije... Ono što je karakteristika je da Zvezda igra izuzetno fleksibilno, na jedan način ulazi u igru, na drugi se brani. Interesantna je pozicija Gobeljića koji je veoma visoko kada Zvezda ima loptu, da se Rodić spušta u zadnju liniju, interesantno je što se pojavljuju sa četiri igrača u veznom redu, kada imaju loptu žele da imaju igrača više, sa Benom, Petrovićem, Nikolićem... Takođe i ono što smo rekli na početku, to je energija, a ta energija je Dejan Stanković. On prenosi svoj temperament i takmičarski ritam na sve oko sebe."

Dejan Stanković forsira mlađe igrače. Koliko to može da bude riskantno na utakmicama poput derbija?

"Mislim da je to pravi pristup. Naš fudbal je razvojni fudbal i tako ga treba posmatrati. Sigurno će ih ubaciti i u derbiju. Derbi je samo jedna utakmica. Puno puta smo bili svedoci da mladi igrači sa jedne strane nose sa sobom elan i pozitivnu energiju, a sa druge strane vuku pritisak igrajući utakmicu kao što je derbi. Izjava Stankovića posle utakmice sa Vojvodinom da igrači moraju da imaju hrabrost da bi igrali u Crvenoj zvezdi na neki način je priprema za derbi."

Partizan je imao prilično dobru igru u pripremnim utakmicama i onda, čini se, priličan pad u takmičarskim utakmicama. Kako to komentarišete?

"Ne bih na osnovu jedne ili dve utakmice pričao o padu. Pripremni period nije neki pokazatelj. Partizan je ekipa koja je sastavljena od dosta kvalitetnih individualaca kao što su Natho, Suma, Sadik... Kako vidim predstojeći derbi, mislim da će Crvena zvezda da dominira u posedu lopte, ali Partizan ima kvalitet, imaju brzinu i u organizaciji kontranapada, u toj pozitivnoj tranziciji, mogu da naprave ozbiljne probleme Crvenoj zvezdi".

Odavno nismo imali takve fudbalske zvezde na klupama obe ekipe. Sa druge strane obojica su mladi treneri. Koliko je dobro za srpski fudbal dobro što su Dejan i Savo na klupi večitih, a koliko njihovo neiskustvo može da donese pad u kvalitetu?

"To je večito pitanje, i u stručnim krugovima. Dejan Stanković i Savo Milošević su velika srpska i jugoslovenska imena. To su bivši igrači a sada stručnjaci koji su natopljeni iskustvom iz inostranstva. To je potrebno derbiju, srpskom fudbalu, mladim igračima... Oni svojim ponašanjem, izjavama, potezima... šalju pozitivnu poruku srpskom fudbalu. Naravno, problem je što nisu imali trenerski razvojni put već im je maltene prvi trenerski posao vezan za Zvezdu ili Partizan. Treba istaći da su obojica formirali izuzetno kvalitetne stručne štabove koji mogu da anuliraju neiskustvo. Mislim da to neiskustvo neće biti uočljivo u nedelju".

