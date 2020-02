BOMBA! SELEKTORE, JESTE LI VIDELI OVO!? Evrogol za Tumbu!

Srbija nema ovakvog - As Bašakšehira Danijel Aleksić postigao najlepši pogodak u 1/16 finala Lige Evrope i preporučio se za spisak „orlova“ pred meč s Norveškom

Danijel Aleksić digao je na noge Evropu fantastičnim golom u dresu Bašakšehira!

Ujedno, to je bila i najbolja preporuka selektoru Srbije Ljubiši Tumbakoviću pred odlučujući meč baraža za EP 26. marta protiv Norveške. Turski klub ubedljivo je savladao Sporting iz Lisabona rezultatom 4:1, a srpski fudbaler bio je strelac najlepšeg pogotka u šesnaestini finala Lige Evrope.

Vaš gol na meču protiv Sportinga, prava majstorija, zar ne?

- Potrefilo se! (smeh) Lep gol u poslednjem minutu prvog poluvremena. Lopta je išla baš brzo, a onda propala i ušla u gol. Stvarno lep osećaj zadovoljstva - počeo je razgovor za Kurir Danijel Aleksić.

Turski mediji su u transu posle plasmana Bašakšehira u osminu finala Lige Evrope.

- Mi smo jedini turski klub u Evropi, pa je to i normalno. Ogromna je ovo država i sva pažnja javnosti koncentrisana je na nas. Svi nas prate, a oni neopredeljeni navijaju za nas. Igrati Evropu je nešto posebno, stvarno druga dimenzija.

Možete li da izbacite Kopenhagen?

- Gledao sam njihovu utakmicu protiv Crvene zvezde i onu penal dramu letos. Videćemo šta će biti. Voleo bih da ih prođemo bez penala.

Nadate li se pozivu selektora Tumbakovića?

- Voleo bih... Za mene je uvek bila čast da nosim dres srpske reprezentacije. Srbija ima kvalitetne igrače i uživao sam dok sam trenirao s njima. Bilo je to u jesen 2018, kada me je pozvao tadašnji selektor Krstajić. Što se tiče poziva za Norvešku, nije na meni. Ako me se sete, dobro, ako ne, igraću fudbal i dalje i nadati se pozivu za ubuduće.

Dobili ste poziv u oktobru, zar ne?

- Jeste, zvao me je sportski direktor Vladimir Matijašević. Ali ruka mi je bila u gipsu i nisam mogao da dođem - objasnio je Aleksić.

Bio interesantan Tiha patnja zvezdaša Pre dve godine bili ste blizu Crvene zvezde. Kako gledate na to što ste i dalje tiha patnja navijača crveno-belih? - Nema tu mnogo priče. Bio sam im interesantan, ali iz nekog razloga nije došlo do realizacije. Život ide dalje - jasan je Aleksić.

Istanbul na nogama San o tituli Može li Bašakšehir do titule u Turskoj? - Pre svega, to je zdrav klub i sredina. Možemo da pobedimo bilo koga. Unazad nekoliko godina titula nam je izmicala u poslednjim kolima. Zna se naš cilj.

