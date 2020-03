LEGENDA HAJDUKA OTKRILA ZAŠTO JE OTIŠLA U CRVENU ZVEZDU: Jako mi je žao zbog toga...

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Zoran Vujović, inače brat blizanac mnogo poznatijeg Zlatka Vujovića, priznao je da mu u Splitu zameraju što je pet utakmica odigrao u dresu Crvene zvezde krajem 80-tih.

"Igrao sam za Crvenu zvezdu pet utakmica, pre rata. Svojom nesmotrenošću u to vreme bio sam raskinuo ugovor sa Kanom, a onda sam ga ponovno produžio. I izgubio sam pravo igranja za Kan tu godinu, a jedini način igranja do početka nove sezone bio je odlazak u neki drugi klub. Kako su Kan i Zvezda imali dobar odnos, jer je Dušan Savić bio ranije igrač Kana, za njih je to bilo najbolje rešenje i nisu mi dali da biram. Bio sam tamo 1989. godine. Jako mi je žao zbog toga, ne zbog politike nego zato što sam naišao na trenera Šekularca koji mi nije pružao pažnju. S razlogom; ja sam ipak bio stariji igrač koji je napolju nešto i zaradio, pa je logično bilo dati priliku mlađima. Ali, eto, meni to neki igranje u Crvenoj zvezdi zameraju. A ja sam se, pre nego što sam otišao u Zvezdu, nudio Hajduku i Dinamu, ali oni nisu bili zainteresovani", rekao je Vujović u intervjuu za "Večernji list".

Zoran Vujović bio je sa Hajdukom prvak Jugoslavije 1979. i osvajač Kupa bivše države 1977, te 1984. Posle desetogodišnjeg igranja za ekipu sa Poljuda od 1976. do 1986, rođeni Sarajlija nastupao je za Bordo u kojem je 1987. osvojio duplu krunu u Francuskoj, potom Kan, Crvenu zvezdu (osvojio prvenstvo i kup 1990), Stadu i Nicu. Za reprezentaciju bivše SFRJ odigrao je 34 utakmice i postigao dva gola. Igrao je na Svetskom prvenstvu 1982. godine u Španiji.

(Kurir sport, Večernji list)

