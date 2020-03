DAN KADA SE KRALJ SMRZAO NA MARAKANI: Zvezdin ledeni ples pred 90.000 navijača i sudija koji je spasao Real (VIDEO)

Tim koji je sa klupe predvodio trener Velibor Vasović upriličio je pravi spektakl navijačima i na zaleđenom terenu i temperaturi od čak minus 13 stepeni Celzijusa deklasirao slavni “kraljevski klub” koji se slobodno može reći provukao u prvom meču četvrtfinala.

“Nije nam hladno”, skandiralo je gotovo 90.000 ljudi na stadionu koje su od samog početka grejale majstorije Zvezdinih igrača. Plesali su na ledu uz pomoć dosetke ekonoma Stojana Stoleta Milanovića.

- Nismo imali adekvatne kopačke za zaleđen teren, pa je naš ekonom Stole zaoštrio krampone Bori Cvtkoviću, Piksiju i meni kako bismo bili stabilniji na terenu. Zato smo ih rasturili u prvom poluvremenu. U nastavku su igrači Reala obuli patike i zato su igrali bolje. Ipak, penal koji je sudija svirao uopšte nije postojao, a tim pogotkom olakšali su posao u revanšu, jer je dva gola razlike znatno lakše dostižno nego tri - otkrio je malu tajnu iz tog vremena Boško Đurovski.

Seriju golova na ledu započeo je Boško Đurovski u 7. minutu, Žarko Đurović je povisio na 2:0 u 12, a Bora Cvetković je u 39. povisio na 3:0. Briljantno je igrala Zvezda, Dragan Stojković, kapiten Boško Đurovski, Milan Janković i Žarko Đurović su na sredini terena deklasirali slavnu generaciju Reala sa Bujom, Ćendom, Sančizom, Mičelom, Butragenjom, Ugom Sančezom, Valdanom, a predvođenu sa klupe trenerom Leom Benhakerom. Bora Cvetković i Mitar Mrkela su bili neuhvatljivi za odbranu Madriđana, dok je odbranom odlično komandovao Marko Elzner.

- Spektakularan meč je to bio. Govorili smo sebi “Dolazi „kralj”, ma kakav Real, bolji smo od njega”. Hrabrili se. I stvarno smo izašli odvažno, 90.000 ljudi na tribinama, neverovatna atmosfera, navijači su nas nosili svih 90 minuta. Stvarno smo dali sto odsto mogućnosti svi odreda. I to je jedan od razloga što smo tada pobedili jednog velikog protivnika. Ideš na poluvreme, a na semaforu 3:0. Ne dešava se to baš često – prisećao se Bora Cvetković koji je kao igrač utakmice dobio na poklon televizor.

U nastavku meča igrači Reala su izašli u patikama koje su se lepile za ledenu površinu i zaigrali bolje, ali su imali veliku pomoć u sudiji Keitu Haketu iz Engleske. Ugo Sančez je smanjio na 3:1 u 66. minutu, ali je Milan Janković iz opravdano dosuđenog penala (Bujo nad Đurovskim) u 84. vratio prednost od tri gola. Englez je častio Real penalom u 87. minutu jer pad Galjega u šesnaestercu nije bio za najstrožu kaznu. Ugo Snačez je nadmudrio Stevana Stojanovića pa je na kraju bilo samo 4:2 za Crvenu zvezdu.

U revanšu je Real slavio 2:0 i prošao u polufinale.

Zvezdu je u tom periodu sa klupe predvodio Velibor Vasović, a 4. mart, datum je koji je posebno obeležio njegov život s obzirom na to da nas je na taj dan 2002. godine i napustio.

Kurir sport

Kurir