MOŽDA MU DAM, BROJ: Rijaliti zvezda priznaje da joj se nabacuje fudbaler Reala! Ona je sve popularnija na Pirinejima...

Expectativa vs realidad! 🤣 El primer contacto con @pranamat_esp puede ser intenso, como su masaje, sobre todo las primeras veces. La esterilla y almohada de masaje pinchan un huevo, 🌵 porque si no lo hicieran no tendría ningún efecto, así de claro. Os preguntaréis por qué me gusta tanto esta bendita tortura? 👌🏻 Porque cuida de mí como no lo hace nadie! 😍 Mantiene mi espalda sana y tonifica mi piel, como un fuerte drenaje linfático. Si os gustan los masajes, @pranamat_esp es todo un acierto 🎁

A post shared by ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli) on Nov 14, 2019 at 6:29am PST