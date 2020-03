GROBARI, POŽURITE NA BLAGAJNE: Počela prodaja ulaznica za meč 1/8 finala Kupa sa Spartakom iz Subotice!

Cene ulaznica za navedenu utakmicu:

∙ JUG – 300 dinara ∙ ISTOK / ZAPAD – 500 dinara ∙ LOŽA 3.000 dinara (samo u prostorijama kluba)

Deca do 14 godina uz pratnju roditelja (samo roditelj treba da ima kartu) mogu da besplatno uđu na tribinu zapad, sektor E.

Ulaznice je moguće kupiti u Ticketline-u: – prodajno mesto na Novom Beogradu, u Bul. Milutina Milankovića 1, lokal 46, radnim danima od 09 do 18 časova, subotom od 10 do 16 časova. – prodajno mesto TC Stadion, Voždovac, na info pultu, svim danima od 10 do 21 časova.

Na blagajnama stadiona FK Partizan prodaja će početi na dan utakmice u utorak 10.03.2020. u radnom vremenu od 12.00 do 18.00 časova. Sezonske ulaznice 2019/2020 VAŽE za ovaj meč, sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon 011/20.30.570 i 011/20.30.190 kao i na sajtu www.ticketline.rs. Napomena je i da se ulaznice mogu kupiti samo uz lični dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola…) a maksimimalan broj ulaznica po kupcu je 4.

Kurir sport

Kurir