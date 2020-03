ŠOKANTNO OTKRIĆE 14 MESECI POSLE STRAVIČNE NESREĆE! Avion u kome je poginuo fudbaler Emilijano Sala krio VELIKU TAJNU!

Tačno 14 meseci posle stravične nesreće otkriveno je da je avion bio ispunjen ugljen-monoksidom, takođe i pilot nije imao licencu za komercijalno letenje i nije bio osposobljen za letenje noću!

Telo fudbalera, koji je putovao u Kardif gde je trebao da nastavi karijeru, je posle potrage pronađeno, ali telo pilota nikada nije pronađeno.

Istražitelji su otkrili u krvi nesrećnog Sale tragove ugljen-monoksida. Nivo je bio takav da je izazvao nesvesticu pilota, ili čak i srčani udar, pa se stoga avion srušio. Sala je bio u dubokoj nesvesti u momentu pada aviona.

Sala je ugovor let sa pilotom Dejvidom Hendersonom, ali je on prebacio let na Ibotsona.

Gorak ukus posle nesreće predstavlja svađa Kardifa i Nanta, bivšeg kluba Emilijana Sale oko 20 miliona evra. Kardif odbija da isporuči novac, jer smatra da Argentinac zvanično nije bio igrač kluba, dok je Sud za sportsku arbitražu presudio da Velšani plate Nantu trećinu ukupne sume.

