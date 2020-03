PARADA FENOMENA, OD MITIĆA DO STANKOVIĆA: Ovako su Italijani opisali Crvenu zvezdu za 75. rođendan (FOTO)

U tekstu pod naslovom "Crvena zvezda, 75 godina slave šampiona", Italijani podsećaju na brojnu uspehe beogradskog kluba.

"Crvena zvezda je rođena 4. marta 1945, do sada je osvojila 29 titula državnog prvaka i Kup šampiona 1991. To je parada fenomena, od Mitića do Stankovića", kaže se na početku teksta.

Kao glavna slika dominira Dejan Stanković, sadašnji trener Zvezde, ali u dresu Lacija u kome je počeo italijansku odiseju (kasnije igrao i za Inter).

"Gazeta" takođe podseća da je pandemija koronavirusa pokvarila rođendansku zabavu crveno-belih, jer na subotnjem meču sa Napretkom, za kada je bila zakazana navijačka žurka, nije bilo publike.

