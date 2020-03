Rubijales je kazao da Savez ne razmišlja o tome da prekine sezonu i dodeli pehar Barseloni koja je u trenutku suspenzije lige bila prva na tabeli.

On je dodao da je cilj da se sezona završi do 30. juna, ali da može biti i produžena ako to bude bilo potrebno.

Barselona je nakon 27 odigranih kola prva na tabeli sa 58 bodova, odnosno ima dva više od Real Madrida.

Kurir sport / Beta

Kurir