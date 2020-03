NJIHOVA LJUBAVNA PRIČA ZVUČI KAO SCENARIO ZA ŠPANSKU SERIJU: Hrvatski fudbaler u karantinu sa suprugom BRUSI FORMU

Ljubavna priča fudbalera Barselone Ivana Rakitića i Rakel Mauri zvuči kao scenario za romantičnu seriju - špansku naravno!

I upravo mu devojka, zbog koje je svakodnevno dolazio u kafić u kojem je ona konobarisala, glavni "rekvizit" tokom izolacije zbog globalne pandemije virusom korona.

Hrvatski fudbaler je snimak treninga podelio na društvenim mrežama.

A njihova ljubavna priča počinje onog dana kada je Ivan stigao u Sevilju na pregovore sa španskim klubom u društvu brata Dejana.

Lepotica iz bara, Rakel, nije znala engleski, dok je sa druge strane Ivan govorio pet jezika, ali ne i španski. Svakoga dana dok je živeo u hotelu, sedeo je u baru i ispijao kafe.

foto: Printscreen

"Pozvao sam je da izađemo, nikada nije direktno rekla "ne", ali je stalno pričala kako nema vremena i mora de ide kući posle posla, odbila me je jedno 20-30 puta. Bio sam razočaran, posle tri meseca sam našao stan, ali me je opsedala i dalje sam odlazio u hotel. Onda mi je jednom objasnila da ne želi da ima ništa sa fudbalerima, da ću otići u drugi klub i da takva veza nema perspektivu. Bio sam razočaran, ali na neki način sam i shvatio. No, nisam od onih koji odustaju. Zapeo sam na terenu, da me Sevilja ne otera", ispričao je Rakitić.

foto: Instagram

Fubaler je nakon sedam meseci udvaranja uspeo da osvoji Rakel Mauri.

"Naučio sam španski, ali najveća nervoza je bila kada me je odvela na ručak kod njenih. Oni tako brzo pričaju, da sam ja samo klimao glavom. Rakelinom ocu je bilo jasno, da ja dosta toga ne razumem, pa mi je rekao da se ne brinem, da ću sve shvatiti" rekao je kroz smeh Rakitić.

Ivan Rakitić i Rakel Mauri su se uzbrzo posle toga venčali i roditelji su dve devojčice.

(Kurir sport)

