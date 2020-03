OGLASIO SE ALEKSANDAR MITROVIĆ: Sedim kod kuće sa ženom i decom, izlazim samo kad moram

Aleksandar Mitrović, fudbaler Fulama i srpski reprezentativac, strogo se drži uputstava vlade Velike Britanije, u iščekivanju jačeg udara koronavirusa.

- Kao i u svim zemljama širom Evrope, i ovde se sprema taj najgori scenario - ponašanje ljudi, medija, sve vodi ka tome da se za sedam do 14 dana očekuje najjači udar virusa. Prazne se radnje, nestaje hrane, ali što se tiče obolelih, zasad nije tako strašno kao u Italiji i Španiji. Savetovali su nas, naravno, da sedimo kod kuće što više, da se ne krećemo po mestima gde ima mnogo ljudi. Ipak, moraš kad-tad da izađeš zbog svega što je potrebno za život. Trebalo je danas da treniramo, ali odloženo je za ponedeljak, čekaju se nove mere vlade. Sedim kod kuće s porodicom u izolaciji, izlazim kad moram i to je to, slična situacija kao i kod nas. Nisam doživeo ovako nešto u svom životu, sve se polako gasi i svi očekuju da će nešto loše da se desi - javio se Mitrović Sport klubu iz Londona.

Najbolji strelac reprezentacije Srbije ima zlata vredan savet za svoje sunarodnike u Srbiji.

- Ovo je ipak nešto više od fudbala, više od sporta, ljudski životi su u pitanju i mislim da to sada treba da stavimo u stranu, ceo sport. Treba da se pripremimo za opasni virus što je bolje moguće, da se izolujemo i da slušamo stručnjake. Kad se sve, bože zdravlja, završi, lako ćemo se vratiti na sport.

