GAZDA HOFENHAJMA SPASAVA ČOVEČANSTVO OD KORONE Hop razvija vakcinu: Mrzeli su ga svi, a sada ga cene jer je odbio Trampa

Evropsko prvenstvo u fudbalu je otkazano, većina takmičenja i liga je stopirana, a pitanje je da li će biti održane Olimpijske igre u Tokiju.

Svet je u potrazi za vakcinom protiv virusa COVID-19, a čini se da je Ditmar Hop, gazda Bundesligaša Hofenhajma najbliži tome.

Hop je vlasnik kompanije "CureVac" koja razvija vakcinu protiv koronavirusa i uskoro počinje s kliničkim testovima. Vlasnik Hofenhajma do skora je bio jedan od najneomiljenijih ljudi u Nemačkoj. Navijači ga nikako ne podnose, pre svega zbog činjenice da mu je Fudbalski savez dozvolio da bude izuzetn iz pravila "50+1 odsto". Pravilo znaći da klub ne sme da bude u većinskom vlasništvu pojedinca ili korporacije. Tako su do pre samo mesec dana utakmice u Bundesligi prekidane jer su navijači vređali Hopa.

Sada se situacija promenila. Ne samo zbog informacije da Hop razvija vakcinu, već i zbog onoga što je uradio Donaldu Trampu.

Kada je predsednik Amerike saznao da je "CureVac" blizu spasonosnog rešenja poželeo je da kupi ekskluzivna prava na lek. Hop ga je odbio i poručio da njegova kompanija želi da razvije vakcinu koja će služiti celom svetu, a ne jednoj zemlji, određenoj klasi ili delu sveta.

foto: Profimedia

Nije prvi put da Hop pomaže čovečanstvu. O tome je govorio za Indeks hrvatski reprezentativac i član Hofenhajma Andrej Kramarić.

"Sećate li se nadrealne situacije tokom utakmice protiv Bajerna, koja je prekinuta zbog uvreda prema Hopu? Osećao sam se užasno zbog njega. Takve uvrede gospodin Hop nije zaslužio. Ne razumem ljude koji ga vređaju. Nije mi bilo jasno zašto to rade, a uopšte ne poznaju čoveka i sve šta on radi. Ljudi koji su mu s tribina vikali najgore uvrede sigurno nemaju pojma da je Hop godinama pomagao unoiverzitetima, da je donirao milione za siromašne, za bolesne, nemoćne i decu. Očigledno je trebala da se dogodi ovakva situacija, kad je ceo svet pred kolapsom, da ljudi u Nemačkoj shvate o kakvom se čoveku i gospodinu radi. Njegova želja je da pomogne čovečanstvu, a to su, nadam se, konačno shvatili i oni koji su ga do juče mrzeli. Reč je o fenomenalnoj i divnoj osobi, o geniju. Čast mi je da ga poznajem", kazao je Andrej Kramarić za hrvatski portal Indeks.

Kurir sport/Index.hr

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir