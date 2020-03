LOVREN ZBOG KORONE BESAN NA HRVATE: Nemate mozga, dok se za vas bacaju na glavu, vi sedite!

Nemojte biti tako sebicni. Jel vi uopce shvacate velicinu problema i zrtvu koju za nas podnosi medicinsko osoblje?? Ljudi sto vam je?Ako se za pregled u Hrvatskoj ceka po nekoliko mjeseci jasna vam je situacija koliko smo spremni za coronu. Opreme nazalost nema dovoljno. Sram moze biti i sve one koji su danas i ovih dana prekrsili samoizolaciju! Nemate ljudskosti uopce, nemate mozga,nemate obraza, nemate postovanja, nemate odgoja. Nemate nista. Dok se drugi za vas bacaju na glavu vi tu samo sjedite i dalje i pijte kavu. Sramota!

A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Mar 20, 2020 at 12:45pm PDT