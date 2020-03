MARKO DMITROVIĆ ZA KURIR O ODLUCI DA OSTANE U ŠPANIJI: Ne daj bože da zarazim baku!

Situacija u Španiji je izuzetno teška jer je sve više obolelih i umrlih od koronavirusa. Golman srpske reprezentacije i španskog Ejbara Marko Dmitrović direktno iz Baskije otkriva kakvo je stanje u toj zemlji.

Kakvo je stanje u Španiji s obzirom na to da ima dosta obolelih i umrlih od koronavirusa?

- Koliko pratim, najgore je u Italiji i Španiji. Dve-tri hiljade novozaraženih svaki dan... Ništa se ne zna. Naime, kod velikog broja zaraženih nije bilo nikakvih simptoma i ko zna sa kim su oni bili u kontaktu. Nezahvalno je pričati - počeo je razgovor za Kurir Marko Dmitrović.

Da li se nalaziš u karantinu? Šta su vam rekli ljudi iz kluba povodom cele situacije?

- Mi smo svi u karantinu iz preventive iako niko u klubu nije zaražen. Preporučeno nam je da budemo u kućama.

Da li si testiran na koronavirus?

- Nisam, kao ni bilo ko od igrača Ejbara jer smo u kontaktu sa našim lekarima. Rečeno nam je da nema potrebe da se testiramo sve dok ne osetimo simptome. Nažalost, ima dosta zaraženih i malo testova. Moj klub je zato sve testove koje smo dobili poslao onima koji su najugroženiji.

Kako provodiš dane? Ko ti dostavlja hranu?

- Sam sam, moji su u Srbiji. U neku ruku je teško, ali opet bolje da je tako. Da se strpimo nekoliko nedelja i vratimo normalnim životima. Dane provodim tako što treniram, čujem se sa porodicom, prijateljima, gledam serije. Čudno je. Hranu spremam sam, kuvam sam. Odem dva puta nedeljno u nabavku.

Poneo si se odgovorno i ostao u Španiji, nisi se vratio u Srbiju. Zašto?

- Kada su nam rekli da nema treninga, pitao sam lekare i ljude iz kluba da li mi dozvoljavaju da se vratim u Srbiju. Tada u Srbiji nije bilo strašno stanje. Hteo sam da idem, da budem sa svojima, ali mi je savetovano da ne mrdam. Prihvatio sam to. Razmislio sam... Ne daj bože da se zarazim na aerodromu, gde je mnogo ljudi. Da onda prenesem svojima. Šta onda? Pomislio sam na baku, a ona je u rizičnoj kategoriji, za razliku od oca i sestre. A baka je moja kraljica!

Baraž je daleko Ima vremena za Norvežane

Baraž s Norveškom je odložen za jun, a EP za sledeću godinu.

- Čim su odloženi baraž i EP, valjda je svima bilo jasno koliko je virus uznapredovao. Gledam na to kao na dobru odluku. Mi smo u Španiji igrali jedno kolo bez publike i mogu slobodno reći da to nije fudbal. Dobro je što je EP pomereno za sledeću godinu, to je najbolja odluka. Videćemo kad će biti igran baraž - jasan je Dmitrović.