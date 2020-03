APEL DEJANA STANKOVIĆA: Ostanite kod kuće, podržite mere! (KURIR TV)

Legendarni as i trener Crvene zvezde pozvao je sve da ostanu kod kuće i poštuju savete i mere koje su uvedene zbog koronavirusa

"Poštovani sugrađani, imam obavezu da vam prenesem moje utiske jer sam svakodnevno u kontaktu sa suprugom Anom i sinom Filipom koji su ostali u Milanu. Znate i sami da Italija prolazi kroz najgori period posle Drugog svetskog rata, kroz jednu tešku situaciju i zato vas molim da shvatite ozbiljno sve što vam određeni govore. Ostanite kod kuće, podržite mere. Poštujte mere. Recite nekome ko to ne radi da je pogrešio. Zbog njega samog, zbog nekoga njemu dragog, zbog starijih osoba. Jer ono što se dešava kao primer svima, u Italiji, ne može da se opiše rečima. Videli ste i sami koliko je bilo mrtvih, a to je samo zvanično, ono što se desilo u bolnicama" - poručio je Stanković.

Nastavio je u istom ritmu.

"Zmislite samo koliko je ljudi koji su ostali kod kuće, koji nisu ni stigli da dobiju pomoć. Devet od 10 ljudi koji umre u Italiji ne stignu ni da uđu na intezivnu negu. Shvatite to ozbiljno, jer, gledajući televiziju, u Italiji je jedna doktorka rekla da je najžalije kada niko od rođaka, od majke, oca, dece, ne može da dođe da pozdravi nekoga ko polako umire. To je nešto najporažavajuće što može da se desi jednom čoveku. Zato shvatite ozbiljno sve što se dešava kod nas. Molim vas ostanite kod kuće, ali stvarno vas molim ostanite kod kuće i shvatite ovo ozbiljno. Veliki pozdrav od Dejana, prijatno" - zaključio je on.

