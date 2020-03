MIJATOVIĆ ZA KURIR O ODLASKU LORENCA SANSA: Umro je moj drugi otac!

Nekadašnji predsednik Reala iz Madrida, legendarni Lorenco Sans, preminuo je od posledica koronavirusa.

Njegova smrt potresla je Španiju i Evropu i prilično slomila nekadašnjeg fudbalera naše zemlje Predraga Mijatovića, koji je za Kurir govorio o svom odnosu sa prvim čovekom Reala, ali i o stanju u državi tokom epidemije koronavirusa.

Lolo Sans bio je na čelu „kraljevskog kluba“ od 1995. do 2000. godine. Doveo je Peđu Mijatovića u Real iz Valensije u leto 1996, u velikom transferu za tadašnjih 14 miliona maraka. Samo dve sezone kasnije, 1998. godine u Amsterdamu, Predrag Mijatović je pobedonosnim golom protiv Juventusa (1:0) doneo titulu prvaka Evrope Realu, koji je na to čekao čak 32 godine.

Učinio je sve za mene

- Još ne mogu da verujem! Gledao sam ga kao oca, mnogo sam ga voleo. Lolo je bio glavni krivac za moj dolazak u Real. On me je zvao dok sam bio u Valensiji, pričao sa mnom. Bio je veoma važna osoba u mom životu. Jedan veliki gospodin. Slali smo jedan drugom poruke, s vremena na vreme smo se viđali, odlazili na ručkove. Bili smo povezani. U životu postoje ljudi koji na tebe ostave trag, Lorenco je bio jedan od njih. Učinio je sve za mene. Njegova smrt me je mnogo potresla - rekao je za Kurir Predrag Mijatović i dodao: - Iskreno se nadam da ćemo Lola ispratiti na dostojanstven način kada se sve ovo završi. Onako kako je to zaslužio.

Lorenco Sans se od utorka nalazio na intenzivnoj nezi zbog zdravstvenih problema sa koronavirusom, ali i infekcijom bubrega. Umro je u 76. godini, bez kontakta sa najmilijima zbog izolacije. - Način na koji je umro... Uh... To me je baš potreslo. Otišao je bez prilike da se oprosti od voljenih, bez prilike da kaže poslednje zbogom. To je veoma teško i tužno. Nije zaslužio takvu smrt!

foto: Profimedia

Predrag Mijatović bio je skrhan bolom posle smrti prijatelja Sansa. - Bio sam u neprestanom kontaktu sa Fernandom, njegovim sinom, poslednjih nekoliko dana. Sa njim sam baš dobar prijatelj, znamo se iz vremena kada smo obojica igrali za Real. Znam kroz šta su prolazili. Čak ni porodica nije mogla da priča sa njim, kao što je to slučaj sa mnogima koji su u bolnici. Surova je tuga zbog toga što niko nije smeo da ga poseti zbog zaraze.

Predrag Mijatović otkriva za naš list kakva je situacija u glavnom gradu Španije, koji je najveće žarište koronavirusa u Španiji. - Istina je, Madrid i njegova okolina su u najtežoj situaciji. Ovde ima najviše zaraženih od koronavirusa i ovde je najveća smrtnost. Na snazi je vanredno stanje u državi, apsolutni karantin za sve. Posle nekoliko dana, kada je narod shvatio šta se dešava, nivo odgovornosti je na najvećem stepenu. Sada su to svi ozbiljno shvatili.

Porodica je na okupu

Španski mediji svakodnevno izveštavaju o ozbiljnoj situaciji u državi, ne samo o broju umrlih već i o ekonomiji, koja je mnogo važna za državu. - Ogroman je ovo udarac na špansku ekonomiju. Ne može ni da se pretpostavi kakve će konsekvence biti. Tako je u celoj Evropi, u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj... na Balkanu. Posledice će biti stravične jer je ekonomija bukvalno stala. Gubici se mere u milijardama. Ali o tome ne treba sada razmišljati, najvažnije je spasti ljudske živote.

Predrag Mijatović je u Madridu sa svojom porodicom. - Dobro smo. Porodica je na okupu, kod kuće smo, držimo se zajedno. Zabrinuti smo, ne znamo koliko će sve ovo trajati. Ovu epidemiju svi moramo najozbiljnije da shvatimo. Samo da smrtnost ne ide više nagore, da se sve to zaustavi. Da nam dođe malo mira, biće to sve posle kako treba - zaključio je Predrag Mijatović.

Voleo Srbe: Doveo Ramba i Pericu Lolo Sans je u Real iz Madrida doveo Dejana Ramba Petkovića i Pericu Ognjenovića iz Crvene zvezde. Čuveni Rambo stigao je u prestonicu Španije baš na početku Sansovog mandata, u leto 1995. godine, dok se transfer Ognjenovića desio 1999, posle NATO agresije.

Kobna greška: Nije hteo u bolnicu Španski mediji pišu da je Lorenco Sans primljen u utorak u bolnicu. Osam dana ležao je kod kuće iako je imao povišenu temperaturu, ali nije želeo da bude hospitalizovan. Tek kad mu se stanje pogoršalo, odvezen je u bolnicu. Lekari su učinili sve kako bi ga spasli, ali nisu u tome uspeli.

Kurir / Aleksandar Radonić

Foto: Profimedia

Kurir