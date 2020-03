NEMANJA MILIĆ IZ BELORUSIJE: Ovde nema vanrednog stanja, fudbal jači od korone! FOTO

Fudbal je stao u Evropi i većem delu sveta, ali ne i u Belorusiji. Prvo kolo tamošnjeg šampionata završeno je ovog vikenda, a utakmice su igrane uz prisustvo velikog broja gledalaca.

O stanju u Belorusiji, za vreme epidemije koronavirusa u većem delu Evrope i sveta, za Kurir priča Nemanja Milić, fudbaler Bate Borisova i nekadašnji igrač Crvene zvezde.

foto: Instagram

- Život se ovde odvija potpuno normalno kao i pre virusa. Ljudi redovno idu na posao, rade škole i vrtići, otvoreni su tržni centri. Mediji izveštavaju o koronavirusu, ali ne kao kod nas u Srbiji i drugim delovima Evrope. Sve je to na nivou redovnih vesti. Baš zbog toga, ljudi ovde nisu uplašeni i nema panike - priča za Kurir Nemanja Milić i dodaje:

- Bezbednost i zdravstveni sistem Belorusije uvek su bili na najvišem nivou. I pre svega ovoga sa koronavirusom. Ako neko ulazi u Belorusiju treba da prođe četiri kontrole.

O tome da koronavirus nije poremetio bitisanje države Belorusije, Milić dalje kaže:

foto: Instagram

- Belorusija je zemlja koja ima 10.000.000 stanovnika. Od tolikog broja ljudi, koronavirus je potvrđen kod 50 osoba. Oni smatraju da nema razmera epidemije da bi se uveo karantin i da se to čini jedino ako imate velike rezerve od kojih ćete se finansirati.

Devetorica srpskih fudbalera igraju u najjačem rangu beloruske "Viševšaje" lige.

- Mi iz Srbije smo oprezni koliko možemo da budemo. Krećemo se i funkcionišemo kao do sada, redovno idemo na treninge, igramo utakmice. Da li je ramišljanje Belorusa ispravno oko cele situacije, ne znam. To će se tek videti. Mi smo profesionalci, plaćeni smo za to što radimo. Ako ljudi iz FS Belorusije kažu da se igra, a pritom se niko ne buni, mi moramo da igramo. Znam kako je u Srbiji, iskreno se nadam da će sve ovo brzo proći.

Nemanja Milić je potom analizirao fudbalske prilike u beloruskom fudbalskom šampionatu.

foto: Instagram

- I ove godine će se za titulu boriti Bate Borisov, Šahtjor Soligorsk i Dinamo Minsk, tri najbolje ekipe u ligi, sa najvećim budžetima. Zanimljivo, sve tri ekipe su poražene na startu lige. Što se tiče moje ekipe, Bate Borisova, situacija se promenila u odnosu na prethodne sezone, jer tada nismo imali konkurenciju. Prošle sezone ostali smo bez titule posle 13 godina, ali sam optimista i verujem da ćemo je vratiti. Naravno, bodove moramo da prestanemo da gubimo od ekipa iz donjeg dela tabele, kao što je bio slučaj u četvrtak, kada smo izgubili od Energetika.

Nemanja Milić došao je prošle zime iz Crvene zvezde u Bate Borisov.

- Ovde sam već godinu dana, zadovoljan sam kako sam primljen u novom klubu, koji ima ambicije da svake godine igra u Evropi. Nekad počnem utakmicu, nekad uđem sa klupe. Ima dosta igrača na mojoj poziciji i trener Aljševski dosta rotira. Imam dobru minutažu. Živim u Minsku, gradu koji je najčistiji u Evropi i izuzetno lep. Nema potrebe, niti razloga da se žalim. Verujem da će Bate Borisov opet biti prvak Belorusije i da će klub na leto izboriti plasman u Ligu Evrope - zaključio je Nemanja Milić.

Aleksandar Radonić

