PREDRAG MIJATOVIĆ: Situacija u Španiji je alarmantna! Ljudi su bili neozbiljni i nonšalantni, sada su pred kolapsom

Mijatović, koji već dve decenije živi u Madridu, istakao je da nikada nije bila ovakva situacija, dodajući da ne zna šta nosi budućnost i kada bi situacija mogla da se smiri.

"Situacija u Španiji je jako komplikovana i teška. Vidim da je jedna posebna psihoza i ljudi su već počeli da ulaze u paniku. Ovde je pre dve nedelje uvedeno vanredno stanje, koje je juče produženo za još dve. Apel svih organizacija i nadležnih službi je da ljudi ostanu kod kuće", rekao je Mijatović.

On je istakao da su cifre o broju obolelih i preminulih u Španiji alarmantne.

"Više od 33.000 zaraženih, više od 2.300 preminulih. To ide nekom neverovatnom brzinom ka gore. Mislim da ni sama Vlada i ljudi koji su nadležni da urade sve da se ova epidemija svede ne minumum, ne znaju šta da rade. Posebna je psihoza i svi smo jako zabrinuti".

Španija je posle Italija postala najveće žarište virusa korona, a Mijatović ističe da ta žemlja ima jedan od najboljih zdravstveni sistema u Evropi, koji je sada u kolapsu.

"Toliki je kolaps i toliki je broj zaraženih da bolnice i sve ustanove ne mogu da prime toliko ljudi. Mislim da ni oni sami nisu očekivali ovakvu brzinu, fali svih sanitarnih materijala. Ne mogu da nađu način da distribuiraju svima kojima je neophodno. Svakodnevno apeluju da ljudi budu u kućama i da isprate sve savete", rekao je Mijatović i dodao da Evropa nije dovoljno ozbiljno shvatila sve ono što se dešavalo u Kini.

"Poslednjih nekoliko dana svi se pridržavaju saveta, ali u samom startu ljudi su bili neozbiljni i nonšalantni jer je to sve bilo daleko, Kina je daleko. Mislili su da neće doći do nas i ako dođe, da će biti blaži oblik, ali to nije istina. Mediteranski mentalitet je da se izlazi, šeta... Španija je zemlja koja ima fenomenalno vreme, ljudi su do pre 12-13 dana bili po restoranima, manifestacijama, to je bio početak ove teške situacije. Da je Vlada svake zemlje reagovala u samom startu sa apelima, mislim da bi bilo mnogo manje žrtava. Situacija je alarmantna i ne znam šta ce se dešavati. Ne znaju ni Španci", zaključio je Mijatović.

Tanjug

Kurir