NAPRED ZVEZDA, NAPRED SRBIJA, IZDRŽITE BRAĆO! Sjajna poruka dva mladića iz Kine, navijača crveno-belih!

Podrška uvek stiže, pa i preko mejlova!🙏🔴⚪ #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot #stayhome #ostanikodkuće

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Mar 24, 2020 at 4:56am PDT