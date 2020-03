KAKO IZOLACIJA UTIČE NA SPORTISTE?! Saša Sredanović sportski psiholog: Trening kod kuće bitan za psihu i formu

Koronavirus je paralisao sport, a o tome kako naprasna pauza usred vanrednog stanja utiče na sportiste, koji su uskraćeni čak i za ekipne treninge, a ne samo utakmice, za Kurir govori sportska psihološkinja Saša Sredanović.

- Pauza prouzrokovana koronavirusom, naravno, nepovoljno utiče kako na sportiste tako i na sportske radnike, pre svih trenere. Zbog toga je od ogromnog značaja da sportisti za vreme trajanja vanrednog stanja budu fokusirani na individualne treninge, pa makar i u svom domu, zarad održavanje fizičke kondicije. Za trenere je vrlo bitno da, u ovom slučaju, budu u stalnom kontaktu sa sportistima koje treniraju, da li putem video-četa uživo ili preko mobilnog telefona, pružajući im uputstva o načinu treniranja u ovim uslovima - počela je razgovor Saša.

A pre započinjanja ovog načina treniranja, uvažena psihološkinja ne samo u Srbiji već i u Evropi napominje da treba obratiti pažnju na nekoliko stvari...

Opravdani strah

- Najnormalnija je pojava da se u ovim novonastalim uslovima javlja strah od nepoznatog, u ovom slučaju od koronavirusa, jer ne postoje nikakva iskustva u lečenju i velika je nepoznanica, kako za lekare, tako i u celom svetu.

Pripravnost

- S obzirom na činjenicu da od virusa obolevaju pretežno stariji ljudi i oni koji već imaju neko hronično oboljenje, a imajući u vidu da su sportisti mahom mladi i zdravi ljudi, nikako ne treba da se povode za idejom da su otporni na virus, već da preduzmu sve propisane mere o zaštiti.

Sigurnost

- Kućni uslovi u ovom slučaju jedini su sigurni za izolaciju od koronavirusa. Stoga je i individualni trening u sopstvenom domu bezopasan i poželjan.

Ostati zdrav

- Neophodno je pridržavati se svih mera zaštite tokom trajanja pandemije, a takođe i nastavak ličnih treninga, jer u tom slučaju organizam ostaje u formi, a takođe se sportisti i mentalno osećaju ispunjeniji ako treniraju.

Uzimajući sve ove činjenice u obzir, i ako se na pravilan način ispoštuju, sportisti i treneri će uspešno prebroditi ovo krizno stanje i ostati u prepoznatljivoj formi, kako fizički tako i psihički.

IZ NJIHOVOG UGLA

RATKO RADOJIČIĆ KONDICIONI TRENER

foto: FSS

Profesionalnim fudbalerima je bitno da održavaju formu i ako bismo gledali njihove programe po nekom šablonu, onda bi to izgledalo ovako: ponedeljak - funkcionalni trening koji uključuje sve grupe mišića. Utorak i sreda - malo intenzivnije, kros-fit vežbe, a uz to trčanje na traci za one koji je imaju kod kuće, a ko je nema, on ide da trči napolju, bar dok je to dozvoljeno. Četvrtak i petak - eksplozivna snaga, dok je vikendom jedan dan za odmor, a jedan za visokointenzivni trening kojim se pravi simulacija igranja utakmice, pa se fudbaler oseća kao da je igrao 50-60 minuta.