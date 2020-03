MIKEL ARTETA O SUSRETU SA KORONOM: Tri dana sam imao malo višu temperaturu i suv kašalj

“U trenutku kada su me zvali iz kluba da mi saopšte da smo bili izloženi izvorima zaraze ja sam već počeo da osećam simptome. I kada su mi rekli da je vlasnik Olimpijakosa oboleo od koronavirusa, ja sam bio ubeđen da ga imam i ja. Znao sam da sutradan imamo meč sa Mančester Sitijem i odmah sam pozvao doktora”, izjavio je Mikel Arteta.

“Znali smo da smo ja i nekoliko igrača bili izloženi i da smo imali jasne simptome. Obavestili smo Premijer ligu i odluka je doneta prilično brzo”, rekao je nekadašnji fudbaler Pari Sen Žermena, Rendžersa, Real Sosijedada, Evertona i Arsenala.

“Što se tiče simptoma, to je za mene bio običan virus. Tri dana sam imao malo višu temperaturu i imao suv kašalj, a osećao sam i neku nelagodu u gurdima. To je bilo to. Uplašio sam se jer kod kuće imam troje dece, ali hvala bogu, oni se nisu zarazili”, zaključio je Arteta.

