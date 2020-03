VELIKO SRCE I PATRIOTSKI ČIN: Petrić Srbiji donirao 50.000 evra (FOTO)

Gordan Petrić donirao je državi, odnosno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, 50.000 evra kako bi našem narodu pomogao u najtežoj situaciji u borbi s koronavirusom!

Ovim velikodušnim činom bivši srpski fudbaler zadao je zadatak mnogim kolegama, bivšim i sadašnjim sportistima. Petrić je ovim želeo da pomogne Srbiji u teškoj situaciji, pa se uključio u akciju u kojoj učestvuju brojne poznate ličnosti, ali i velike kompanije.

Kako saznajemo, on je izdvojio veliki novac i poklonio ga državi, a sve za kupovinu respiratora, potrebnih materijala i sredstava namenjenih za medicinske radnike koji se brinu o zaraženima koronavirusom. Ovim činom Gordan je dao primer svim javnim ličnostima i ukazao na to da, ukoliko su u situaciji, treba da postupe kao on.

foto: Saša Pavlić

Kontaktirali smo sa Petrićem, koji nije želeo mnogo da priča na tu temu, ali je pozvao ljude da se pridržavaju apela države.

- Srećan sam što sam u mogućnosti da pomognem. Jedino što mogu da vam kažem jeste da sledimo instrukcije i savete jer će i ovo proći - rekao nam je skromno fudbaler i dodaje da mu karantin ne pada teško:

- Mi sportisti smo navikli na karantin. Jedne godine je Miljan Miljanić bio u karantinu čak 260 dana sa igračima. Posle treninga i utakmice pravo u karantin. Kada se nešto mora, mora se - rekao je Gordan.

Petrić je debitovao za OFK Beograd 1985, a prešao je u Partizan 1989. U narednih pet godina osvojio je jednu titulu prvaka države i dva nacionalna kupa. Igrao je i za Dandi junajted, Glazgov rendžers, Kristal palas, AEK, Harts, a u Partizan se vratio 2001. godine. Bio je generalni sekretar Partizana. Posle je imenovan za potpredsednika kluba u oktobru 2008. godine.

Pridružio se I PEŠIĆ DAO 50.000 Aleksandar Pešić, bivši fudbaler Crvene zvezde, sada u korejskom Seulu, donirao je 50.000 evra za kupovinu dva imunohemijska aparata, koji će hitno biti prosleđeni u KBC „Dragiša Mišović“ i Klinički centar Srbije! Takođe, deo medicinske opreme ide, po njegovoj želji, u Niš. foto: Dado Đilas - Rođeni sam Nišlija i obaveza mi je da pomognem svima kojima je potrebna pomoć - rekao je Pešić.

(Kurir.rs / Jelena Stuparušić / Foto:Dado Đilas)

