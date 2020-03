TAJ ČOVEK VEDRI I OBLAČI GRADOM, A UZ TO I LAŽE! Bivši selektor Krstajić otkrio kako i zbog čega je ostao bez posla!

Krstajić bio je prvi čovek ovog kluba pet godina, da bi ga smenili na sednici na kojoj nije mogao da prisustvuje, te nije smela da se održi zbog mera predostrožnosti usledpandemije korona virusa.

Umesto Krstajića, izabran je Predrag Perković, direktor kompanije "Vodovod i kanalizacija" a. d. Bijeljina.

"Očekivao sam ovakav epilog. Ne mogu da se ljutim na delegate koji su me izabrali za predsednika pre pet godina, to su ljudi koji vole Radnik, mada ima i onih koji su morali tako da postupe, jer je glavni organizator kompletne priče gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. On gleda samo sebe, ima potrčka Peđu Jovića, koji je egzekutor, a što se tiče ostalog, mogu jedino da čestitam Perkoviću na imenovanju. Znam da mu je naređeno da to bude. Smešno, jednostavno rečeno, smešno", rekao je Krstajić za Večernje novosti.

Kao istaknuti fudbalski radnik, došao je da pomogne klubu i smatra da je njegov posao bio uspešan.

"Pet godina sam radio, izdvajao svoj novac, odveo dva puta ekipu u Evropu zajedno sa igračima i stručnim štabom, osvojio Kup Bosne i Hercegovine, nekoliko kupova Republike Srpske... Zatekao sam minus u kasi, i vratili smo 250.000 dugovanja. Zamrzao sam uz pomoć Vlade RS dugove nekima zahvaljujući svom imenu i prezimenu. Često sam iz svog džepa finansirao neke goruće probleme sa po pet ili deset hiljada evra. Nikad nisam ni ručao na račun kluba, koristio telefon ili sipao gorivo. Pet godina vozim vlastiti automobil i nikad ni dinar nisam uzeo od kluba", naglasio je Krstajić.

Krstajić je uporan u borbi za istinu.

"Ovo je bila osveta gradonačelnika Mićića koga nikad nisam "zarezivao". Žalosno je da jedan čovek vedri i oblači ovim gradom i laže i maže kako nije informisan. On je totalno zastranio. Ne treba meni nikakva funkcija, to nije suština. Suština je da on želi da bude sve. E, pa ne može, kada prođe ova pandemija vratiću se da dokažem na čijoj je strani istina", rekao je Krstajić.

