ŠTA LI TEK MISLI O JOVIĆU! Prepotentni Benzema potcenjivački o kolegi: Ne mešajte formulu i karting!

Naime, Benzema od 2015. godine nije igrao za francusku reprezentaciju jer selektor Didije Dešan uporno odbija da pozove zvezdu " kraljevskog kluba" zbog dobro poznatog seks skandala u kojem je učestvovao.

Umesto Benzeme prvi izbor Dešana je Olivije Žiru, koji je ukazanu priliku maksimalno iskoristio, što as Reala očigledno ne podnosi baš najbolje.

Naime upitan šta misli o tome, on je tokom uključenja uživo na Instagramu istakao:

"Nemojte da mešate Formulu 1 i karting. Ja sam Formula 1", nedvosmisleno je poručio napadač Reala, a potom i dodao:

"Žiru ima svoju karijeru, radi šta hoće, daje golove koje hoće. On je u svojoj traci, ja u svojoj. Ni ne mislim na njega. Uostalom, njegov stil očigledno odgovara francuskoj reprezentaciji. A odgovara, jer on tamo i igra, to je jedini razlog. On je dobar zato što je uvek okružen dobrim fudbalerima, od Mbapea do Grizmana, koji su brzi i koji mogu da igraju oko centralnog špica. Što se njega tiče, on sa sobom vuče odbranu, što onoj dvojici otvara mnogo prostora. Žiru im blokira (čuvare) i to funkcioniše. Nije to ništa spektakularno, niti on radi nešto posebno, ali, eto, ume to. Uostalom, znaju li ljudi kako on uopšte igra? Ja ne znam. Ali, u francuskoj reprezentaciji to, očigledno, funkcioniše", rekao je Benzema.

Nakon svega možemo da pretpostavimo kakvo tek mišljenje prepotentni Francuz ima o našem Luki Joviću?!

