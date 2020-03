BIVŠI MUŽ VANDE IKARDI OSUO PALJBU PO NJOJ Maksi Lopez ZAGRMEO: Šta je u tvojoj glavi?! NOVI RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA

"Odvela si decu iz Pariza u epicentar infekcije. Želeo bih da znam po kom kriterijumu si napustila karantin u vreme globalne pandemije, kad lekari traže od ljudi da se ne kreću. Izložila si našu decu putovanju iz jedne u drugu državu, preselila ih u žarite virusa (Lombardiju, op. au), ne vodeći računa o posledicama tog čina", napisao je besni Lopez na društvenim mrežama.

"Šta je u tvojoj glavi u ovim trenucima kad je najsvetija moguća stvar na svetu zdravlje naše dece? Ogorčen sam što toga nisi svesna. Ako ne želiš da brineš o sebi, bar povedi računa o njima, jer su ipak majka petoro dece, samo što to izgleda ne primećuješ", zaključio je Maksi Lopez.

Vanda je 2013. godine ostavila Maksija i sa njihovim trojicom sinova započela zajednički život sa Maurom Ikardijem. To je bio skandal koji je dugo tresao planetu jer su Maksi i Mauro pre ovog "ljubavnog trougla" bili najbolji prijatelji.

Italijanski mediji su u to vreme tvrdili da je mafija nudila Maksiju da Ikardija učine invalidom, ali da je Lopez tu ponudu odbio.

"Izabrao sam da budem srećan! Odlučio sam da neke stvari ostavim u prošlosti. Stvari mogu da idu dobro ili loše, a sve je do toga kako vi izaberete. Moj brak je propao, ali sam postao otac. Odlučio sam da živim sa pozitivnom energijom i sve to zaboravim. To je jedino rešenje. Oprostio sam Ikardiju i više nemam problema s njim. Cilj mi je da mi deca budu srećna i to je sve. Sve ostalo je prošlost. Okrenuo sam novu stranicu u životu", rekao je svojevremeno Lopez.

