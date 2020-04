ZVEZDIN FUDBALER APELUJE NA SVE Jovičić: Pokažimo odgovornost i sačuvajmo starije!

Fudbaleri Crvene zvezde u toku vanrednog stanja vreme provode u svojim domovima sa porodicama. Branko Jovičić se nalazi u rodnoj Raškoj gde vredno trenira i pored obavezne izolacije. Zvezdin prvotimac pokazuje da ima i veliko srce, tako što pomaže svojim starijim sugrađanima u ovim teškim vremenima.

- Malo ko je mislio da će prvenstvo biti prekinuto, da će ova bolest ovako jako zavladati, ali početkom meseca smo videli da se čitava planeta bori protiv ovog nevidljivog protivnika. Mi smo na terenu borci, tako shvatamo i ovu situaciju. Moramo se pridržavati pravila izolacije, jer je to put do „uspeha“. Što se tiče ovih „mini-priprema“ u ovom periodu, mi smo u stalnom kontaktu sa trenerom Stankovićem i njegovim pomoćnicima što je veoma bitno. To je pre svega važno zbog naše forme i sigurno da će ovo biti jedan veliki minus za nas, jer smo ušli u takmičarski ritam. Međutim, radimo te vežbe preventive, kao i aerobne vežbe i vežbe snage koje će nam pomoći da se što brže vratimo u prepoznatljivu formu. Svakodnevno se čujemo sa trenerima, brinu o nama i po pitanju ishrane i kilaže, kao i kako se osećamo posle treninga. Svi zajedno veoma profesionalno obavaljamo svoj posao u ovom teškom vremenu – naglasio je Jovičić.

Popularni Bakula nam je otrkio kako to izgledaju treninzi u ovim, najblaže rečeno, čudnim uslovima.

- Dosta je neobično, pre svega jer znamo da je fudbal kolektivni sport i da bez rada na terenu se ne može. Ja to najbolje znam, imao sam dve teške povrede i još tada sam uvideo veliku razliku između rada na terenu i van njega. Dosta je teško, ali stručni štab se, zajedno sa klubom, pobrinuo da nam se obezbede sve rekvizite, od najmanjih do bicikla i trake za trčanje, a to je nama veoma bitno. Svi očekujemo da će biti sve teže slušajući nadležne organe, tako da se zato klub odlučio da nam i na taj način pomogne kako mi ne bi ugrozili okolinu.

Zvezdin lav, i kada je bio povređen, uvek je bio na svakom meču, bio je aktivan član tima, a objasnio nam je i kako sada izgledaju njegovi dani.

- Sigurno da se sve ovo razlikuje od svakodnevnog života mene i saigrača. Međutim, lično sve ovo gledam kao jedan ispit, treba pokazati karakter i izaći kao pobednik, baš kao što to činimo i na terenu. Jedini izlaz iz ovog je da budemo prisebni, odgovorni, da znamo zašto se od nas jedino traži da sedimo kod kuće. Pored treninga i vežbi, takođe se i psihički pripremamo za ono što nas očekuje kada se prvenstvo nastavi. Nadam se da će se prvenstvo nastaviti, to je želja svih nas. Iz utakmice u utakmicu smo podizali nivo forme, bili sve bolji, očekujem ponovo pun stadion, kao i titule za koje se borimo. Želim da kažem svom narodu da ostane kod kuće i da prebrodimo sve ovo zajedno – jasan je Jovičić.

Zvezdina „trojka“ pokazuje veliko srce tako što pomaže svojim starijim sugrađanima.

- Normalno je da se svi pomažemo u ovim teškim vremenima. Treba pomoći kako starijim, tako i mlađim, svaki dan na televiziji od svih odgovornih ljudi zaduženih za našu bezbednost i zdravlje slušamo da što manje izlazimo napolje. Stavio sam se na raspolaganje svojim sugrađanima, da im pomognem oko snabdevanja, zajedno sa društvom. Mlađi smo, izdržljiviji i mi sad čuvamo njih, kao što su oni čuvali nas – zaključio je Jovičić.

Kurir sport

Kurir