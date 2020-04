UMRO MIŠA TUMBAS: Najpoznatiji navijač Partizana pronađen mrtav kod kuće

Miša Tumbas je bio jedan je od najpoznatijih navijača Partizana. Prisustvovao je gotovo svakom meču klubova iz crno-bele porodice, kao po pravilu posebno pozdravljen od Grobara, koji su mu pre nekoliko godina sredili dom u Bariču.

Život je posvetio crno -belim bojama.

- Mnogo voli Partizan. Ljudi o njemu isprva misle da je čovek s posebnim potrebama, ali kad vi vidite da on napamet zna raspored svih Partizanovih utakmica i događaja, da zna gde i kad se održavaju i svuda stigne na vreme, onda vam postane jasno da je on veoma inteligentan. Ma, bestraga mu glava, kad bi i ostale stvari znao kao što zna sve o Partizanu, lepši bi bio život i njemu i meni. Ovako, čas me dovede do ludila, čas me zasmeje do suza, pričala je ranije njegova komšinica Goca.

Pogotovo je imao prisan odnos sa Duškom Vujoševićem, legendarnim trenerom košarkaša Partizana, koji mu je na veliku Mišinu želju bio čak i kum na krštenju.

Telo navijača Partizana pronašla je žena koja mu nosi lekove i hranu, pošto se Miša nije odazivao, pozvala je Hitnu pomoć koji su konstatovali smrt kad su ušli u kuću.

