GOLMAN ČUKARIČKOG NEMANJA BELIĆ: Polako se navikavamo na život na distanci!

- Za prvi put, izgledalo je odlično. Sve se lepo vidi, ko neće da zabušava, može da odradi baš dobar trening. Lično, dobro sam se preznojio tokom tih 40-tak minuta. Uz to, imao sam utisak kao da smo svi zajedno u teretani – kazao je na početku razgovora Nemanja Belić, golman Čukaričkog.

Svestan je Belić trenutne situacije, odnosno činjenice da fudbaleri nemaju maksimalne uslove za rad, ali je naglasio da se nada da će on i saigrači koliko-toliko uspeti da održe formu.

- Program koji dobijamo nam je manje-više poznat, svi smo to prolazili krzo karijeru, uglavnom u periodima pred sam početak priprema. Liči na bazičan deo, malo modernizovan, ima raznih stvari, trčanja, dužeg i kraćeg. Iskreno, i pored toga što sve odradimo maksimalno, pitanje je koliko u ovim uslovima možemo da održimo formu. Videćemo kako će sve ispasti, koliko će vanredno stanje dugo da potraje. Biću zadovoljan ako da se nađemo na 60 posto onoga kad smo se razišli, a tada smo bili na vrhuncu – kazao je Belić, koji je potom dodao:

- Nisam za sada radio isključivo golmanske treninge, ali sam razmišljao na tu temu. Ideja mi je da „lupam loptu o zid“, pa da se sam bacam, da to odradim svaki drugi ili treći dan, srećom imam gde, a da nikog ne ugrožavam.

Belić je priznao da se teško navikava na trenutnu situaciju, ali da su on i saigrači svesni trenutnog stanja i da su životi svih u ovom trenutku najbitniji.

- Užasna situacija. Ne mogu još uvek da se naviknem, kao da se ovo zaista ne dešava, kao da sanjam. Malo sam stariji, preživeo sam bombardovanje, poplavu u mom Obrenovcu, tada sam bio kod devojke na trećem spratu kad je krenula vodena stihija... Ali, ovo je drugačije, kad te neko ograničava za tvoje dobro, ne smeš da se sedneš sa poznanicima, da se pozdraviš, jednostavno, živiš život na distanci.

Ipak, i u situaciji kad se veći deo dana provodi u karantinu, ima mesta za neku vrstu takmičenja.

- Igram onlajn jamb sa Kajevićem. Tek smo počeli, stariji sam i iskusniji, vodim sa 3:1. Održaću distancu u pobedama, nadam se da neće dobiti priliku da se približi, a ujedno i da će se ovakvi dueli što pre završiti na radost svih nas. Takođe, igram FIFU, PES, gledam filmove, posebno kad dobijem neku dobru preporuku. Ostaje još da počnem da čitam knjige...

Na pitanje šta mu od fudbalskog života najviše nedostaje, Belić nije mnogo razmišljao:

- Uhvati me ponekad nervoza, sve je to normalno za ovakvo stanje. Dugo sam već u da tako kažem fudbalskom ritmu, bukvalno od 12 meseci 11 provedem sa grupom ljudi koja mi prija. Imao sam sreću da u životu radim ono što volim, zato mi fudbal i toliko nedostaje. Utakmice ne u toj meri, one dođu i prođu, više se radi o treninzima i okupljanjima, druženju sa saigračima...

UEFA je već najavila da bi nacionalna prvenstva mogla da budu nastavljena, bez preciziranja konkretnih datuma.

- Raspitujem se gde god mogu na tu temu. Jedan moj bišvi saigrač je već duže vreme u Kini, dosta sam sa njim pričao, tamo se situacija normalizuje. Kazao mi je da bi oko 1. juna i kod nas sve moglo da bude „čisto“, na osnovu poređenja situacije. Nekako, polako „nameštam glavu“ za drugu polovinu maja, ali smo opet svesni da neće sve lige biti nastavljene u isto vreme, već kako se gde situacija bude normalizovala – kazao je Belić, koji je još dodao:

- Jesmo pali na peto mesto, ali smo uglavnom bili treći ili četvrti, gotovo u 90 odsto sezone. Nama je cilj da se vratimo na mesto koje vodi u Evropu, TSC nam nije daleko, a iskreno se nadamo da će se sve završiti na terenu.

Na kraju, Belić je još jednom podvukao da su neke stvari trenutno bitnije od fudbala:

- U kontaktu sam uglavnom sa starijim igračima, ali mi je bilo drago kad sam tokom grupnog onlajn treninga video i mlađe momke. Drago mi je da su svi dobro, da su njihove porodice dobro, to je sada najbitnije. Neka tako i ostane – istakao je Nemanja Belić.

