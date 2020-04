NE MOŽETE NIKOME ZABRANITI DA IDE U PRODAVNICU ILI APOTEKU, ALI... Dragutinović se javio iz žarišta koronavirusa!

Bivši reprezentativac i igrač Sevilje već duže vreme živi u Andaluziji, a pre par dana u javljanju za srpske medije savetovao je policijski čas 24 časa dnevno poučen situacijom u Španiji.

"Najveći problem je što u Evropi nisu ozbiljno shvatili sve što se dešava u Kini. Sajam mode koji je održan u Milanu, gde je došlo mnogo ljudi iz Kine, izazvao je veliki problem. Italijani i Španci imaju sličan mentalitet i nisu ozbiljno shvatili ovaj problem. Šetali su, a restorani i kafići su bili puni sve do pre nekoliko nedelja. Kada je počelo da umire 400-500 ljudi dnevno, shvatili su da je ovo veoma ozbiljno. Naravno, nisu to sve smrti od korone. Dosta je tu ljudi koji su imali srčanih i drugih problem, a virus je, nažalost, samo ubrzao proces. Naravno, kao uvek tako i sada ima ljudi koji ne mare ni za šta i kojima je i dalje svejedno. To su ljudi koji nepoštuju prvo sebe pa ni ostale", rekao je Dragutinović za "Nezavisne".

Bivši reprezentativac ističe da je u Španiji problem, kao i u Italiji, nastao zbog utakmice Lige šampiona u Milanu u kojoj su se sastali Atalanata i Valensija.

"Svugde ima straha. Mnogo ljudi je preminulo. U Andaluziji je nešto lakše jer nema puno zaraženih. Ceo problem u Španiji je, po mom mišljenju, nastao najviše zbog dve utakmice Valensije i Atalante u Ligi šampiona. U Andaluziji nema puno preminulih, ali naravno svaki život je bitan. Moja porodica i ja smo u ozbiljnoj izolaciji već tri nedelje. Pridržavamo se pravila, idemo do apoteke i prodavnice. Ne možete nekome zabraniti da ide u apoteku i prodavnicu, ali postoje pravila. Ne smeju dve osobe biti u jednom autu. Ne smem da idem daleko od kuće, moram da nosim masku i rukavice...", nastavlja Ivica.

Dragutinović ističe da se situacija neće smiriti "sigurno u naredna dva meseca", kao i da se u Španiji "tek očekuje veliki bum".

"Da nam je neko rekao da će celi svet da stane, pa i fudbal, kao što je to sada slučaj, mnogi ne bi verovali. Koliko sam upućen, oni nemaju puno zaraženih, ali nisam siguran da je dobra odluka to što igraju. Ako na tribinama imate hiljade navijača i samo jednog zaraženog, onda možete da budete u velikom problemu. Mislim da je to jako neozbiljno, ali naravno to je samo moje mišljenje".

Srbin veruje da će se nacionalna prvenstva nastaviti sredinom juna, sa posledicama i na narednu sezonu, koja će morati da se odloži, te dodaje misli da je metod Belgijanaca, koji su prekinuli sezonu i trenutno prvoplasiranog proglasili šampionom, verovatno najpravednije rešenje.

"Mislim da nije pošteno, ali nemate izbora ukoliko se ne bude moglo igrati. Mislim da je nemoguće da se sezone ponište. Ipak, nadam se da će se igrati, ali ukoliko to ne bude slučaj, onda mora da bude završeno po trenutnom stanju na tabeli. Ipak, najbitnije u ovom trenutku je da pobedimo pandemiju i da se sve ovo završi", objasnio je Dragutinović.

