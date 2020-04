ZVEZDIN ŠTOPER MILOŠ DEGENEK: Pomažemo koliko možemo u ovoj situaciji!

Komadant Zvezdine odbrane Miloš Degenek vredno trenira tokom vanrednog stanja i karantina na koji je, kako kaže, već navikao i ne pada mu toliko teško. Uz apel građanima u Srbiji da se i dalje pridržavaju svih odredbi Vanrednog stanja, defanzivac ističe da će saigrači i on nastaviti da pomažu svojoj zemlji kako najbolje umeju ali da o tome ne žele javno da govore smatrajući to svojom intimom.

- Mi bismo ove sezone, da nije bilo ovog vanrednog stanja, imali oko 50 utakmica, tako da se tu odmah računa i na preko 60 dana karantina godišnje. Navikli smo na sve ovo i verujem da nam lakše pada. U karantinu, pored treninga koji odradimo toga dana, non stop smo u sobi, gledamo TV, igramo društvene igre. Mnogo mi lakše pada, za razliku od svih drugih koji su u mojoj okolini. Moramo da poštujemo sve naredbe Vlade kako bi se život vratio u normalu a mi što pre nastavili sa radom – počeo je Degenek.

Svi zvezdaši očekuju duplu krunu, a naš defanzivac nije krio zadovoljstvo povodom poruka podrške koje mu sve vreme šalju Zvezdini navijači.

- Trenutno u ovoj situaciji nama je jako teško, mi živimo za fudbal i to je jedina stvar koju mi volimo i znamo da radimo. Nama najteže pada što se ne igraju utakmice, što nema tih zajedničkih treninga, a naročito naših navijača. Drago mi je što dobijamo mnogo poruka, ljudi se sećaju starijih utakmica i lepših vremena kada se igrao fudbal. Nadam se da će sve ovo brzo proći i da ćemo mi, kao pravi profesionalci, ostati u ritmu, ali trebaće nam sigurno mesec dana kako bi se vratili u neku staru formu. Koliko prija ovaj, prinudni odmor, toliko i ne prija. Iskreno, da se ja pitam ne bih odmarao. Mnogo mi je lakše da imam utakmice svaki treći dan jer za to živim i za to radim. Taj adrenalin na utakmicama, pogotovo pred našim navijačima. Ovaj odmor ne volim, nekako volim da treniram.

Svakoga dana se na našoj televiziji i zvaničnom Jutjub kanalu emituju se neke od najbitnijih utakmica u istoriji Crvene zvezde, a Degenek nam je otkrio koja mu je najdraža.

- Drago mi je što se naš klub aktivirao i pruža navijačima da gledaju neke istorijske mečeve još jednom. Meni je, naravno, najdraža utakmica protiv Salcburga. To je utakmica koja mi je obeležila karijeru do sada, ostaće mi u srcu još mnogo vremena, osim ako se ne desi još neki spektakl. Svi moji najbliži vole da pogledaju tu utakmicu. Nedavno sam se čuo i sa Nenadom Krstičićem i Vujadinom Savićem i upravo smo razgovarali o toj utakmici koja je, u neku ruku, promenila noviju istoriju Zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde su pokazali veliko srce tako što su donirali novac neophodan za nabavku prekopotrebnih stvari u borbi protiv korona virusa.

- Mi smo pre svega normalni ljudi i želimo da pomognemo državi u ovoj teškoj situaciji, kao i mnogima kome treba pomoć. Verujem i znam da veliki broj igrača pomaže starijim ljudima, mi to ne želimo da potenciramo, jednostavno ne želimo da se to zna. Treba da ljudi znaju da se mi ne reklamiramo tako često, već pomažemo tiho, da bi to imalo što veći efekat. Izuzetno sam ponosan na svoje saigrače, ni nama nije lak ovaj period, ali mi se držimo zajedno i pokušavamo da pomognemo svima kome možemo. Čast mi je da budemo deo ovakve ekipe koja se drži zajedno, kao porodica, a ujedno i pomaže Srbiji u ovakvom trenutku – završio je Degenek.

Kurir sport

Kurir