REČ LEGENDA SE UZ ANTIĆA MORA KORISTITI VIŠE PUTA: Mijatović tužan i potrešen zbog smrti bivšeg selektora Srbije

Legendarni fudbaler Predrag Mijatović, kaže da je Radomir Antić bio istinska fudbalska legenda i da se kada je on u pitanju upravo ta reč mora koristiti više puta.

“Baš sam potrešen, jako tužne vesti… Otišla je jedna prava legenda. Legenda u svakom smislu te reči”, priča Mijatović i dodaje:

“Znao sam da Radomir Antić ima problema s pankreasom i da se od kraja decembra borio s tim, nije bio u pitanju koronavirus. Bio je u bolnici, nije bio u stanju da priča, baš slabo je komunicirao”.

Bivši golgeter Real Madrida mislio je da će se Antić, koji je vodio tri španska velikana – Real, Barselonu i Atletiko, izvući iz teške situacije.

“Nadao sam se da će Antara prevazići to što mu se dešava, jer je uvek bio pozitivan, jak i nasmejan. Baš me je potreslo to što nas je rano napustio. Imao je samo 71. godinu”.

Mijatović se biranim rečima opraštao od legendarnog stručnjaka.

“Antić je, što se fudbala tiče, napravio sjajnu karijeru, on je najtrofejniji trener s našeg podneblja u Španiji. Vodio je Real, Barselonu i Atletiko, što je nešto posebno. Reč legenda moram da koristim više puta, jer je on to bio. Kad god smo se sreli u Madridu, ili bilo gde drugde, uvek je bio raspoložen i spreman da podeli pravi savet. Nažalost, njegovo zdravstveno stanje nije bilo najbolje i nije mogao da dobije ovu najvažniju bitku, što je jako tužno”, završio je Mijatović.

Kurir sport / Nova.rs

Kurir