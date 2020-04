Cast mi je da sam velikog čoveka, sportistu, i humanistu imao u svom životu I u životu svoje porodice kao bliskog prijatelja. Moje iskreno saučešće celoj porodici Antić. Pocivaj u miru Antara - I’m honored to have had such a great man, athlete and philanthropist in my life and the lives of my family members as a close friend. My condolences go out to the Antić family. Rest In Peace Radomir

