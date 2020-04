Francuz je van terena od 26. decembra, a prethodno ga je u najranijoj fazi sezone mučilo stopalo, a do prekida odigrao je samo osam utakmica. “Skoro sam tu, samo razmišljam o tome da treniram sa ekipom. Bio sam dugo frustriran, nisam imao do sada sličnu situaciju u karijeri, ali uvek se trudim da gledam pozitivno – sada sam još gladniji povratka i dobrih igara, to samo pokazuje koliko volim fudbal“, kaže Pogba.

Kurir sport

Kurir